Elliptic veröffentlicht acht Grundsätze zur Steuerung von Risiken durch Akteure in der Blockchain: den Elliptic-Standard

Elliptic, der weltweit führende Anbieter im Bereich On-Chain-Risiken hat heute den "Elliptic Standard" veröffentlicht: acht Grundsätze zur Steuerung von agentenbasierten On-Chain-Risiken.

Elliptic ist seit 2013 an der Schnittstelle zwischen Finanzkriminalität und On-Chain-Finanzwesen tätig lange genug, um den Wandel hin zu agentischen Transaktionen als entscheidenden Wendepunkt im Risiko der Finanzkriminalität zu erkennen und als Erster zu definieren, welche Regulierungsmaßnahmen hierfür erforderlich sind.

Das On-Chain-Finanzwesen läuft mittlerweile mit agentischer Geschwindigkeit. Maschinen initiieren, autorisieren und wickeln Transaktionen in einem Umfang ab, den kein menschliches Team überprüfen kann. Kriminelle Akteure nutzen KI, um der Aufdeckung zu entgehen und zwar mit einer Geschwindigkeit und in einem Umfang, die manuelle Prozesse nicht nachverfolgen können. Modelle, die auf menschlicher Überprüfung basieren, wurden nie für diese Welt konzipiert. Sie sind bereits überfordert.

Drei Faktoren treiben diesen Wandel voran. Erstens treten autonome Agenten zunehmend als Gegenpartei auf beiden Seiten einer Transaktion auf und nicht mehr nur als Personen, die Aktivitäten initiieren, die anschließend von Software überprüft werden: Untersuchungen der Projekte PHD und WARC2 gehen davon aus, dass die durch Agenten vermittelten Verbraucherausgaben bis 2030 3,35 Billionen US-Dollar erreichen werden. Zweitens nutzen kriminelle Akteure genau diese Geschwindigkeit und Technologie aus: Das "Internet Crime Complaint3 Center" des FBI verzeichnete für das Jahr 2025 bereinigte Verluste in Höhe von 893,3 Millionen US-Dollar, die mit einem identifizierten KI-Zusammenhang in Verbindung stehen. Drittens etabliert sich die On-Chain-Finanzwirtschaft zunehmend im Mainstream, wobei allein das Transaktionsvolumen von Stablecoins im Jahr 2025 33 Billionen US-Dollar4 erreichen wird.

Die Blockchain-Analytik wurde für eine Welt vor dem Zeitalter der Agenten entwickelt. Ein Großteil der Branche arbeitet nach wie vor nach einem ermittlungsorientierten und rückwärtsgerichteten Modell und ist nicht in der Lage, eine Bedrohung zu bewältigen, die schneller eintritt, als ein Team sie überprüfen kann. Dieses Modell kann kein System steuern, in dem die Risikobewertung vor der Abwicklung einer Transaktion erfolgen muss und nicht erst danach.

"Wir benötigen einen neuen Ansatz für finanzielle Risiken in der Blockchain, der auf einem Betriebssystem basiert, das mit agentischer Geschwindigkeit arbeiten kann", erklärte Simone Maini, CEO von Elliptic. "Ein Krimineller muss nur einmal Recht haben. Unsere Kunden müssen jedes Mal Recht haben, und das ist nur dann möglich, wenn wir unredliche Akteure bereits im Vorfeld abweisen und nicht erst im Nachhinein gegen sie ermitteln."

Daten aus einem Jahrzehnt, die in der Blockchain gespeichert sind, behalten ihren Wert. Was sich ändern muss, ist die darauf aufbauende redundante Architektur. "Forensics-First"-Frameworks, die Straftaten erst im Nachhinein untersuchen, erkennen Risiken nicht, bevor diese systemische Ausmaße annehmen. Die Branche benötigt stattdessen Echtzeit-Erkennungsmodelle, die auf Geschwindigkeit, Ausfallsicherheit und Nachvollziehbarkeit ausgelegt sind.

Der Elliptic Standard definiert acht Grundsätze dafür, was ein vertretbares, für Aufsichtsbehörden glaubwürdiges System zur Risikoanalyse von Akteuren leisten muss:

Hervorragende Datenqualität; in Echtzeit, belegt und umfassend zugeordnet. Transparenz und Validierung der Modelle; keine "Black Boxes"; jedes Modell ist nachvollziehbar und wird fortlaufend getestet und validiert. KI-Sicherheit; Drift, Halluzinationen, Voreingenommenheit, Prompt-Injection und Datenvergiftung werden namentlich genannt und berücksichtigt. Modellunabhängigkeit bei Foundation-Modellen; keine Bindung an ein einzelnes Modell, um das Konzentrationsrisiko zu verringern und ausreichend flexibel zu bleiben, um den gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Konfigurierbarkeit; Das Unternehmen behält die Kontrolle über seine eigene Risikobereitschaft, Eskalationslogik und Verfahren; es werden niemals die Standardeinstellungen eines Anbieters übernommen. Menschliche Kontrolle ist von vornherein vorgesehen; sie wird nicht erst nachträglich hinzugefügt. Die Agenten treffen Entscheidungen hinsichtlich der Einhaltung von Vorschriften, doch die Möglichkeit, die Funktionsweise der Agenten zu definieren, zu überprüfen und zu überschreiben, ist von Anfang an integriert. Geschäftliche Ausfallsicherheit; Agenten werden gezielt in bestehende Arbeitsabläufe integriert, ohne diese zu ersetzen: eine festgelegte Ausweichlösung für den Fall, dass Agenten nicht verfügbar sind, sodass das Unternehmen unabhängig von den Umständen stets die Kontrolle behält. Mitarbeiterfortbildung und -schulung; ein tiefgreifendes Verständnis der Funktionsweise agentischer Systeme, nicht nur ihrer Anwendung: die Fähigkeit, Agenten zu hinterfragen, zu kritisieren und zu übersteuern sowie die Verantwortung für die daraus resultierenden Entscheidungen zu übernehmen.

"Ein Agent, der zwar schnell handeln kann, aber nicht erklären kann, warum er so gehandelt hat, ist nicht regelkonform, sondern lediglich eine Automatisierung", sagte Maini. "Jedes agierende System muss die im Standard festgelegten Grundsätze erfüllen, angefangen bei unserer eigenen Plattform, an die wir die höchsten Maßstäbe anlegen."

"Die Frage, die die Aufsichtsbehörden stellen werden, lautet: Können Sie erklären, was das System getan hat und warum nicht, ob Sie KI einsetzen. Der Elliptic-Standard trifft hier genau den Punkt. Die menschliche Aufsicht muss von Anfang an in diese Systeme integriert sein und darf nicht erst hinzugefügt werden, wenn etwas schiefgeht", sagte Joanna Marathakis, Vice President für Financial Crimes Compliance bei Circle.

"Agentische KI birgt ein enormes Potenzial, und es ist spannend zu sehen, dass Elliptic den verantwortungsvollen Umgang mit dieser Technologie in den Mittelpunkt der Diskussion rückt. Der Fokus des Elliptic-Standards auf Transparenz, menschliche Aufsicht und Rechenschaftspflicht ist ein willkommener Beitrag, während die Branche die Möglichkeiten dieser Technologie auslotet", so Todd Mcelduff, Chief Compliance Officer bei CoinFlip.

Der "Elliptic Standard" wurde unter Einbeziehung von regulierten Instituten entwickelt, die mit Elliptic zusammenarbeiten, um KI-gestützte Funktionen aufzubauen. Elliptic wird sich bei der Entwicklung seiner eigenen agentenbasierten On-Chain-Risikolösungen an dieselben acht Grundsätze halten und fordert alle anderen Anbieter sowie jedes Unternehmen, das eine solche Lösung evaluiert, auf, dies ebenfalls zu tun.

"Agentische Systeme treffen bereits heute Entscheidungen", sagte Maini. "Die Branche kann nicht auf den richtigen Zeitpunkt warten, um Mechanismen der Rechenschaftspflicht einzuführen sie muss dies jetzt tun."

Der vollständige Text des "Elliptic Standard" ist abrufbar unter: https://www.elliptic.co/the-standard-for-agentic-on-chain-risk

Über Elliptic

Elliptic ist der weltweit führende Anbieter im Bereich On-Chain-Risikomanagement und ermöglicht Compliance in Echtzeit mit agentischer Geschwindigkeit. Unsere Plattform wurde von Anfang an für Compliance-Zwecke konzipiert und bietet die branchenweit umfassendsten Blockchain-Daten und -Informationen. Sie vereint unübertroffene Abdeckung, Genauigkeit und Verfügbarkeit, sodass anspruchsvolle Unternehmen Risiken verwalten, Compliance-Anforderungen erfüllen und ihre Informationsprozesse mit Zuversicht vorantreiben können.

Elliptic wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in London sowie Niederlassungen in New York, Washington D.C., Miami, Dubai, Hongkong, Singapur und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter www.elliptic.co. Folgen Sie uns außerdem auf LinkedIn und X.

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1 Auf der Grundlage von Beobachtungen im Zeitraum vom 31. Mai bis zum 31. August 2026 verzeichnete das Team von Elliptic Intelligence einen Anstieg der Anzahl der Kryptotransaktionen auf agentischen Kanälen um 522 %.

2 PHD and WARC, "From abundance to agents," Juli 2026. https://www.phdmedia.com/new-phd-x-warc-research-from-abundance-to-agents-how-the-delegation-of-choice-is-transforming-marketing/

3 https://www.ic3.gov/AnnualReport/Reports/2025_IC3Report.pdf

4 Artemis Analytics

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