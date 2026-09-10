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Die XRP Prognose steht in dieser Woche vor zwei festen Terminen, die den Kurs in beide Richtungen bewegen können. Schon morgen kann das XRP Ledger ein Update aktivieren, dem zuletzt 82,86 Prozent der Validatoren zugestimmt haben. Vier Tage später stimmt der US-Senat über den CLARITY Act ab. XRP notiert heute bei 1,38 Dollar, nachdem der Coin von Ripple seit gestern rund drei Prozent abgegeben hat. Damit geht XRP schwächer in seinen wichtigsten Termin, als es die XRP Prognose vieler Analysten noch vor zwei Tagen nahelegte. Reichen zwei Termine überhaupt, um diesen Abwärtsdruck zu drehen?

XRP Prognose heute zwischen Ledger-Update und CLARITY Act

Für die XRP Prognose zählt zuerst, was morgen tatsächlich im Netzwerk passiert. Das Update mit dem Namen fixCleanup3_3_0 ist kein neues Feature, sondern ein Bündel von Korrekturen am Protokoll des XRP Ledgers. Es betrifft vor allem institutionelle Bereiche wie Tresore, Kreditprotokolle und automatische Market Maker. Eine Änderung braucht mehr als 80 Prozent Zustimmung, und das zwei Wochen lang. Laut CryptoTicker ergab eine direkte Abfrage am 9. September den frühestmöglichen Aktivierungszeitpunkt am 11. September um 11.15 Uhr UTC.

Entscheidend ist dabei weniger der Inhalt des Updates als die Frage, ob der Termin überhaupt hält. XRP ist auf 1,38 Dollar gerutscht und liegt damit wieder unter der runden Marke von 1,40 Dollar. Analyst Nebraskangooner sieht laut The Crypto Basic ein Ziel bei 2,12 Dollar, mit einem Stopp nahe 1,31 Dollar. In diesem Aufbau steht ein Risiko von rund acht Prozent gegen eine mögliche Bewegung von 48 Prozent.

Analyst ChartNerd verweist auf die 50-Wochen-Linie bei 1,53 Dollar, die mit der Marke von 1,50 Dollar eine dichte Widerstandszone bildet. Ein Tagesschluss darüber würde den Weg Richtung 1,70 und später 1,84 Dollar öffnen. Fällt XRP unter 1,31 Dollar, rückt die Zone um 1,26 Dollar in den Blick. Damit endet die XRP Prognose selbst im besten Szenario bei einem Plus von gut 50 Prozent. Für 87 Milliarden Dollar Bewertung ist das ein sehr gutes Ergebnis. Viele Anleger fragen sich an dieser Stelle, wo derselbe Einsatz heute noch ein deutlich größeres Ergebnis bringen kann.

Wo die XRP Prognose an ihre Grenze stößt, sammelt Pepeto mehr als 10 Millionen Dollar ein

Der Grund ist reine Mathematik, denn ein Coin dieser Größe braucht gewaltige Zuflüsse, damit sich sein Kurs verdoppelt. Wer diese Grenze einmal gesehen hat, landet bei der Frage, wo dieselbe Summe eine ganz andere Wirkung entfaltet. In genau dieser Lücke bewegt sich ein Presale, dessen Werkzeuge bereits im Betrieb sind.

Pepeto löst das Problem, mit dem Meme-Coin-Händler täglich zu tun haben, denn das Verschieben von Token zwischen Chains kostet zu viele Schritte und zu hohe Gebühren. PepetoSwap verbindet sechs Blockchains zu einer einzigen Börse, auf der jeder Tausch in einem Schritt abläuft, ohne dass Mittel an eine Zwischenstelle gehen. Die Cross-Chain-Bridge übernimmt den Transfer zwischen den Netzwerken, sodass eine Position von Ethereum ohne weitere Kosten zu BNB Chain oder Solana wandert.

Jeder Handel läuft außerdem über eine Risikoprüfung, die verdächtige Token markiert, bevor der Tausch abgeschlossen ist. Ein Mitgründer von Pepe hat all das als funktionierenden Code ausgeliefert, bevor der Presale öffnete. Abgesichert ist dieser Start dadurch, dass SolidProof den gesamten Code der Smart Contracts sowie die vollständige Menge von 420 Billionen Token vor dem Verkaufsbeginn geprüft und wie beschrieben bestätigt hat.

Der Einstiegspreis liegt bei 0,000000188 Dollar, und die erwartete Notierung an Binance steht noch aus. Wer erst danach kauft, zahlt den Marktpreis statt des Presale-Preises. Diese Lücke zwischen Einstieg und Markt ist der Grund, warum die Zahl der Wallets auf der offiziellen Pepeto-Website täglich steigt. Die institutionellen Gelder, um die sich jede XRP Prognose dreht, haben diesen Presale noch nicht erreicht. Erreichen können sie ihn erst nach der Notierung, und bis dahin liegt genau in diesem Abstand die Rendite, die heute noch offen steht.

Fazit

Die XRP Prognose für September hängt am Ledger-Update und an der Abstimmung im Senat. Beide Termine können den Kurs bewegen, doch selbst das beste Szenario endet bei rund 2,12 Dollar. Bei 87 Milliarden Dollar Bewertung ist mehr kaum darstellbar, weil jede Verdopplung Milliarden an frischem Kapital verlangt. Ein Presale im niedrigen Millionenbereich braucht dafür nur einen Bruchteil. Die Wallets, die heute bei Pepeto einsteigen, tun das, bevor eine Notierung den Abstand zum Marktpreis sichtbar macht. Sobald sie öffnet, ist der Einstieg von heute genau jener, den jede späte Wallet gern genommen hätte.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die XRP Prognose für September 2026?

Analysten sehen XRP zwischen 1,31 Dollar Unterstützung und 1,55 Dollar Widerstand, das Ausbruchsziel lautet 2,12 Dollar. Entscheidend sind das Ledger-Update am 11. September und die Senatsabstimmung am 15. September.

Was ist Pepeto?

Pepeto ist eine Börse mit PepetoSwap und einer Cross-Chain-Bridge, die im Presale mehr als 10 Millionen Dollar eingesammelt hat. SolidProof hat den Code geprüft, laufende Zahlen liefert die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.