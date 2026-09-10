Die Auszeichnung der Central Canadian Resource Expo (CEN-CAN) würdigt die branchenübergreifende Zusammenarbeit zwischen Forstwirtschaft und Mineralindustrie im Norden Ontarios, Kanada.

- Rock Tech Lithium und Thunder Bay Pulp and Paper wurden auf der CEN-CAN 2026 gemeinsam mit dem Northern Innovators Award 2026 ausgezeichnet.

- Der Preis würdigt die innovative Partnerschaft in Ontario, die Rohtallöl als regional gewonnenes Flotationsreagenz für die Lithiumverarbeitung untersucht.

- Das Projekt wird von der Provinz Ontario über den Critical Minerals Innovation Fund gefördert und bindet die Forschungsexpertise der Queen's University ein.

TORONTO, September, 9, 2026 / IRW-Press / Rock Tech Lithium Inc. gibt bekannt, dass Rock Tech und Thunder Bay Pulp and Paper gemeinsam den Northern Innovators Award 2026 erhalten haben. Mining Life & Exploration News verlieh den Preis im Rahmen des Gala-Dinners der CEN-CAN Expo in Thunder Bay.

Ausgezeichnet wird die branchenübergreifende Zusammenarbeit der beiden Organisationen: Gemeinsam untersuchen sie Rohtallöl - ein Nebenprodukt der Zellstoff- und Papierindustrie Ontarios - als potenzielles Flotationsreagenz für die Lithiumverarbeitung, das regional beschafft werden kann.

Das Projekt wird von der Provinz Ontario über den Critical Minerals Innovation Fund (CMIF) gefördert und bringt Rock Tech, Thunder Bay Pulp and Paper sowie die Queen's University zusammen. Ziel ist es, zu untersuchen, wie ein bestehendes Nebenprodukt der Forstwirtschaft dazu beitragen kann, die Verarbeitung kritischer Rohstoffe in Ontario nachhaltiger, wettbewerbsfähiger und resilienter zu gestalten.

"Diese Auszeichnung zeigt, wie das Zusammenwirken der Industrien im Norden Ontarios praktische Herausforderungen lösen und neue Chancen eröffnen kann", sagte Mirco Wojnarowicz, CEO von Rock Tech. "Unsere Zusammenarbeit mit Thunder Bay Pulp and Paper und der Queen's University macht deutlich, welches Potenzial darin liegt, die Stärken Ontarios in den Bereichen Forstwirtschaft, kritische Rohstoffe und Forschung zu bündeln, um lokal entwickelte Lösungen voranzubringen. Wir danken Mining Life & Exploration News für diese Anerkennung und der Provinz Ontario für die Förderung des Projekts über den CMIF."

Bei erfolgreicher Validierung könnte Rohtallöl eine regional verankerte Bezugsquelle für Flotationsreagenzien darstellen, ein Nebenprodukt der Forstwirtschaft Ontarios einer neuen Verwendung zuführen und in die künftige technische sowie wirtschaftliche Optimierung des Lithiumprojekts Georgia Lake von Rock Tech einfließen.

Die Initiative unterstützt die übergeordnete Strategie von Rock Tech, im Norden Ontarios eine integrierte Lithium-Lieferkette vom Bergbau bis zum Konverter aufzubauen und das Projekt Georgia Lake mit dem geplanten Lithium-Konverter Red Rock zu verbinden.

Weitere Informationen zum CMIF-geförderten Rohtallöl-Projekt finden sich auf der Website von Rock Tech Lithium.

Im Namen des Unternehmens,

Mirco Wojnarowicz

CEO

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85803Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=85803&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA77273P2017Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.