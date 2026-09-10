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10.09.2026 22:39 Uhr
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Citigroup - C: Die Analysten sind positiv gestimmt!

Erfolgreicher Konzernumbau!

Hohe Bewertung der Citigroup-Aktie (C) nach dem kräftigen Kursanstieg und das Zins- und Konjunkturumfeld bleiben Risiken!

Citigroup (C) - US1729674242

Rückblick: Nach dem Anstieg von rund 107 USD im März bis auf knapp 147 USD Ende Juni setzte bei der Citigroup-Aktie eine Korrektur bis in den Bereich von 127 USD ein, bevor sich der Kurs im August und September wieder erholte. Markante Kurslücken sind im dargestellten Halbjahr nicht prägend zu erkennen, vielmehr wurde die Erholung von mehreren Zwischenkorrekturen begleitet und der Bereich um 135 USD zuletzt als wichtige Unterstützung etabliert. Der 20er-EMA und der 50er-EMA haben sich nach der Sommerkorrektur wieder angenähert, wobei der 20er-EMA inzwischen oberhalb des 50er-EMA verläuft und der aktuelle Kurs beide gleitenden Durchschnitte überwunden hat.


Citigroup-Aktie: Chart vom 09.09.2026, Kürzel: C Kurs: 138.34 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Das dargestellte Breakout-Setup bei der Citigroup-Aktie erfolgt aus einer mehrwöchigen Konsolidierung, bei dem die Widerstandszone um 138.70 USD als entscheidende Hürde fungiert. Ein nachhaltiger Ausbruch über die obere gelbe Linie würde die Formation nach oben auflösen und könnte zunächst einen Anstieg in Richtung des Junihochs ermöglichen, was auch dem Kursziel bei rund 148 USD entspricht.

Mögliches bärisches Szenario

Ein möglicher Stop Loss für Trader bietet sich daher knapp unterhalb von 135 USD an, während ein Schlusskurs unter dem 50er-EMA als deutlich stärkeres Warnsignal für eine gescheiterte Ausbruchsformation zu werten wäre.

Meinung

Citigroup entstand 1998 durch die Fusion von Citicorp und Travelers Group und hat ihren Hauptsitz in New York. Der global tätige Finanzkonzern bietet Privat- und Firmenkunden unter anderem Bankdienstleistungen, Vermögensverwaltung, Investmentbanking, Wertpapierhandel und Zahlungsverkehr an. Der Konzernumbau zeigt zunehmend Wirkung: Im zweiten Quartal 2026 stieg der Umsatz um 14 Prozent auf 24.8 Milliarden USD, während der Nettogewinn um 45 Prozent auf 5.8 Milliarden USD kletterte; der Gewinn je Aktie erreichte 3.15 USD. Besonders stark entwickelten sich die fünf Kerngeschäftsbereiche, während gleichzeitig die Kosten besser kontrolliert und die Kreditvorsorge gegenüber dem Vorjahresquartal reduziert wurde. 2025 hatte Citigroup bereits 85.2 Milliarden USD Umsatz erzielt und die Rendite auf das materielle Eigenkapital auf 7.7 Prozent verbessert. Die Aktie schloss am 09.09.2026 bei 137.80 USD und liegt damit 39.45 Prozent über dem Vorjahresniveau, allerdings noch knapp 7 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch von 147.96 USD. Der Turnaround gewinnt damit an Glaubwürdigkeit, wobei die Bewertung nach dem kräftigen Kursanstieg und das Zins- und Konjunkturumfeld die wichtigsten Risiken bleiben. Für die weitere Entwicklung sind vor allem die operative Verbesserung, die Kapitalrückführung an die Aktionäre sowie die Bestätigung der Ertragskraft bei den nächsten Quartalszahlen entscheidend. Der positiven Analysteneinschätzung bei Berücksichtigung grundsätzlicher makroökonomischer Risiken können wir uns anschließen.


Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Marktkapitalisierung: 231.75 Milliarden USD
  • Meine Meinung zu Citigroup ist bullisch.
  • Quellennachweis: https://www.ad-hoc-news.de/boerse/news/corporate-news/die-citigroup-aktie-gewinnt-an-fahrt-dank-turnaround-und-frischer/70081975
  • Veröffentlichungsdatum: 10.09.2026
  • Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Der Finanzinformationsdienst ist verpflichtet, Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

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