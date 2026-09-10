München (ots) -BR-Sportmoderatorin Sina Wende ist am Donnerstagabend (10. 9) als "beste Newcomerin" mit dem Deutschen Radiopreis ausgezeichnet worden. Unter anderem moderiert sie den Bundesliga-Klassiker "Heute im Stadion" bei Bayern 1. "Mit ihrer mitreißenden Art, ihrer Fachkompetenz und ihrer natürlichen Nähe zum Publikum ist sie eine echte Bereicherung für die Hörfunklandschaft", erklärte die Jury in ihrer Begründung bei der Preisverleihung in Hamburg.Sina Wende, ausgezeichnet als "beste Newcomerin"Vor ziemlich genau einem Jahr hat Sina Wende zum ersten Mal die Bundesliga-Kult-Show "Heute im Stadion" auf Bayern 1 moderiert. Mit ihrer ansteckenden Begeisterung und großer Kompetenz eroberte sie als erste weibliche Moderatorin dieser Sendung schnell die Herzen der vielen Fußballfans in Bayern - jeden Samstag hören durchschnittlich bis zu ca. 1,5 Millionen Menschen das Erfolgsformat. Nach Stationen beim NDR und SWR zog Sina Wende 2020 fürs Volontariat nach München. Inzwischen ist die begeisterte Marathon-Läuferin beim BR voll durchgestartet: Außer bei Bayern 1 ist sie im Radio bei BR24 zu hören und moderiert zudem im BR Fernsehen die Sportnachrichten und die Sendung Blickpunkt Sport am Samstag. In der ARD hatte Wende ihre ersten Auftritte bei Olympia in Paris und Mailand/Cortina. Zuletzt führte sie Interviews mit Sportgrößen wie Bayern Trainer Vincent Kompany oder Weltmeister Philipp Lahm auf Augenhöhe und ist, wie privat beim Sport, immer perfekt vorbereitet. Mit ihrer positiven Energie hat sie der Kult-Sendung "Heute im Stadion" in kurzer Zeit einen angenehmen Frischekick verpasst.Die Jurybegründung:"Sina Wende hat sich innerhalb kürzester Zeit von einer versierten TV-Sportjournalistin zu einer prägenden neuen Stimme im Radio entwickelt. Beim Bayerischen Rundfunk ausgebildet, bewies sie bei Formaten wie der ARD Sportschau ihr journalistisches Talent, bevor sie im September 2025 die Moderation des Bayern 1-Klassikers "Heute im Stadion" übernahm. Eine dreistündige Live-Bundesliga-Show im Radio ohne Vorerfahrung als Hauptmoderatorin zu führen, erfordert höchste Spontaneität, schnelles Reaktionsvermögen und fundierte Fachkenntnis - Qualitäten, die Sina Wende bravourös demonstriert. Mit ihrer mitreißenden Art, ihrer Fachkompetenz und ihrer natürlichen Nähe zum Publikum ist sie eine echte Bereicherung für die Hörfunklandschaft. Die Grimme-Jury zeichnet Sina Wende daher als 'Beste Newcomerin' beim Deutschen Radiopreis 2026 aus."Über den Deutschen RadiopreisSeit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacherinnen und -macher Deutschlands geehrt. Die Siegerinnen und Sieger werden von einer unabhängigen Jury des Grimme-Instituts ausgewählt. Die Verleihung des Deutschen Radiopreises findet in Hamburg statt und wird bundesweit in zahlreichen öffentlich-rechtlichen und privaten Radioprogrammen live übertragen. Die Gala ist auch als Livestream im Internet unter www.deutscher-radiopreis.de zu sehen. Außerdem senden die Dritten Fernsehprogramme der ARD die Show zeitversetzt, das BR Fernsehen in der Nacht auf den 11. September um 0.15 Uhr. Katrin Bauerfeind moderiert die Verleihung im Hamburger Musical Theater an der Elbe für das Fernsehen und Moderator und Radiopreis-Gewinner Thorsten Schorn für das Radio.Fotos über: www.br-foto.de, E-Mail: bildmanagement@br.dePressekontakt:BR-PressestelleJulia PerzE-Mail: julia.perz@br.deTel. +49 (0)89 5900-10553www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6349883