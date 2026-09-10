Hamburg (ots) -Das beste Radio-Entertainment des Jahres kommt von NDR 2: Bei der Verleihung zum Deutschen Radiopreis am Donnerstag, 10. September, ist der Sender für "Barmbek Bump - Prange vs. Rohde" ausgezeichnet worden. Der Autor Andreas Altenburg nahm den Preis entgegen, Laudator war Lutz van der Horst. Eine unabhängige Jury des Grimme-Instituts hat die Preisträger ausgewählt. Altenburg hatte zuletzt bereits den Podcast Award für das Format gewonnen."Barmbek Bump - Prange vs. Rohde" ist ein fiktionaler Comedy-Nachbarschafts-Podcast über Wrestling aus dem Rotklinker in Hamburg Barmbek: Hier wohnt Prange (Bjarne Mädel). Wrestling interessiert seinen Nachbarn Rohde (Olli Dittrich). Und beide interessieren sich für Paketfrau Dörte, die sich wiederum für Wrestling interessiert. Also setzt sich Rohde mit seinem Podcast-Starter-Set an den Couchtisch und labert los. Nur leider stört immer jemand. Dieser Jemand ist meistens Prange. Jedes Mal platzt er in die Aufnahme, übers Telefon, durch die Tür, er kommt über den Balkon oder ist schon da. "Prange, setz Dich". Die zwei vergessen, dass da eine Aufnahme läuft, und das Gespräch nimmt eine komplett andere Richtung: ehrlich, schonungslos und absolut authentisch. Es geht um Hausgerüche, zugestellte Treppenaufgänge, Tiere im Haus, Paketannahme, Kohlsuppe - und ein bisschen auch um Dörte und die Liebe.NDR Intendant Hendrik Lünenborg: "Ich habe wirklich keine Ahnung, wie Andy Altenburg das seit so vielen Jahren schafft: Comedy auf diesem Weltklasse-Niveau zu kreieren. Er hat mit 'Barmbek Bump - Prange vs. Rohde' einmal mehr bewiesen, dass fiktionale Comedy im Radio und als Podcast funktioniert. Die Auszeichnung mit dem Deutschen Radiopreis für das 'Beste Entertainment' ist eine verdiente Anerkennung dieser außergewöhnlichen Leistung"In der Begründung der Jury des Grimme-Instituts heißt es: Gute Unterhaltung ist hohe Kunst. Was im Radio als Entertainment empfunden wird, liegt in den Ohren der Hörenden. Entscheidend sind nicht nur Themen und Machart. Gelingt es, Alltäglichkeiten geschickt zuzuspitzen, Seltsames herauszupicken und dem Publikum einen akustischen Spiegel vorzuhalten, dann ist schon mal eine solide Humor-Basis geschaffen. Doch erst wenn es gelingt, dieses Material professionell auf die Tonspur zu bringen, mit einer starken Persönlichkeit und mit hohem Wiedererkennungswert zu verbinden, entsteht der Trigger, der uns Hörende zum Lachen bringt und uns wieder und wieder einschalten lässt. Genau das gelingt Andreas Altenburg, gemeinsam mit seinen zwei Protagonisten Olli Dittrich und Bjarne Mädel in "Barmbek-Bump - Prange vs. Rohde". Wenn unter den Jury-Mitgliedern des Deutschen Radiopreises dank dieser Reihe kein Auge trocken bleibt, dann ist die Auszeichnung für "Bestes Entertainment" in diesem Jahr mehr als verdient!Die Verleihung des Deutschen Radiopreises 2026 wurde deutschlandweit live von öffentlich-rechtlichen und privaten Radiosendern übertragen und im Netz gestreamt. Im NDR Fernsehen ist die Show zeitversetzt zu sehen, ebenso in weiteren Dritten Programmen der ARD."Barmbek Bump - Prange vs. Rohde" kann bei ARD Sounds auch online gehört werden: https://www.ardsounds.de/sendung/barmbek-bump-prange-vs-rohde/urn:ard:show:f477382001b93bef/11. September / CSPressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6349882