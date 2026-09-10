Köln. (ots) -Der Westdeutsche Rundfunk hat beim diesjährigen Deutschen Radiopreis in zwei Kategorien gewonnen. Der Podcast "INSIDE CumEx - Jagd auf die Steuer Mafia" gewann in der Kategorie "Bestes Informationsformat". In der Kategorie "Beste Morgensendung" wurde "1LIVE Pegel und Blaase" ausgezeichnet. Der Deutsche Radiopreis wurde am 10. September im Theater an der Elbe im Hamburger Hafen verliehen.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Ich gratuliere den Preisträgerinnen und Preisträgern herzlich zu dieser besonderen und wichtigen Auszeichnung: Im Podcast "INSIDE CumEx - Jagd auf die Steuer Mafia" taucht Host Massimo Bognanni in den größten Steuerskandal der deutschen Geschichte ein. Er erzählt das Thema so spannend, dass es einen nicht mehr loslässt. Celina Pegel und Jule Blaase begleiten den 1LIVE Sektor mit einem Mix aus Popkultur, Tagesaktualität und Alltagsthemen durch den Morgen - authentisch, nahbar und mit direktem Draht zu den Hörerinnen und Hörern."Der Podcast "INSIDE CumEx - Jagd auf die Steuer Mafia", ist eine Produktion der WDR Story Podcast Unit und WDR Investigativ. Host Massimo Bognanni erzählt das packende Duell zwischen Hanno Berger, der mit CumEx Millionen gemacht hat, und der damaligen Kölner Oberstaatsanwältin Anne Brorhilker. Head-Autor: Adrian Breda, Regie: Matthias Kapohl, Dramaturgie und Producing: Antonia Märzhäuser, Host und Autor: Massimo Bognanni, Redaktion: Andreas Braun, Till Krause, Monika Wagener, Distribution: Isabel Fröhle, Pia Meis-Duchateau, Artwork: Fritz Gnad, Musik: Nikolai von Sallwitz, Technische Realisation: Thomas HaumannSeit April dieses Jahres wecken Celina Pegel und Jule Blaase den 1LIVE Sektor - und damit erstmals in der Geschichte von 1LIVE zwei Frauen in der Doppelmoderation am Morgen. Mit klarer Haltung, viel Energie und eng verbunden mit dem jungen 1LIVE\u2011Publikum holen sie ihre Community genau da ab, wo ihr Tag beginnt. Redaktion der Sendung haben Lukas Bartsch, Charlotte Masuth, Benjamin Meyer und Rouven Schleupner, Abwicklung: Josefine Hennig, Reporterin: Anna Braun. Leitung 1LIVE /Cosmo: Schiwa Schlei139 Programme haben insgesamt 430 Beiträge zum diesjährigen Deutschen Radiopreis eingereicht. Eine unabhängige Nominierungskommission des Grimme-Instituts wählte je drei Finalistinnen und Finalisten für neun Preiskategorien aus. In der zehnten Kategorie "Beste:r Newcomer:in" waren 15 Bewerberinnen und Bewerber nominiert. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Der Deutsche Radiopreis wurde in diesem Jahr zum 17. Mal verliehen.Fotos finden Sie unter www.ard-foto.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:KommunikationsdeskTelefon 0221 220 7100Besuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6349881