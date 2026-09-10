Tief unter dem Stadtzentrum von Oulu erwacht am 18. September eine eigens für diesen Ort entwickelte Installation des dänischen Künstlers Jakob Kudsk Steensen zum Leben: The Kuutar Garden. Sie ist Teil des Programms von Oulu2026 Kulturhauptstadt Europas und umfasst musikalische Kooperationen mit Danny L Harle und yeule

"The Kuutar Garden beschwört eine neue ökologische Wirklichkeit, die sich von unseren physischen Grenzen löst und in eine rhythmische, geisterhafte Welt übergeht genährt von einem botanischen Garten im Mondlicht. Ich hoffe, das Publikum lässt sich auf die Entstehung neuer Welten ein und nimmt dabei Pflanzen wahr, die oft unbeachtet bleiben."

The Kuutar Garden ist aus mehr als vier Jahren ökologischer Feldforschung im Botanischen Garten der Universität Oulu hervorgegangen, einem der nördlichsten botanischen Gärten der Welt. Dort erlebte Steensen subarktische Winter im künstlichen Licht der Gewächshäuser.

Aus diesen Eindrücken schuf Steensen eine virtuelle Nachbildung der Gewächshausarchitektur, die das Publikum in andere Sphären führt: Die Sonne ist verschwunden, doch künstliche Monde steigen auf, erhellen die Dunkelheit und tauchen einen Garten der Geister in ihr fahles Licht.

Bei seinen Feldforschungen beschäftigte er sich mit dem Schutz von Hippuris tetraphylla, einer gefährdeten Wasserpflanze, sowie mit weiteren botanischen Geschichten, die in der Installation ein stilles Nachleben finden.

Die Installation ist im Kivisydän unter dem Stadtzentrum von Oulu zu sehen einem unterirdischen Zivilschutzraum, der als Parkhaus genutzt wird. Dort führen Licht, Klang und Bewegung die Besucher durch einen geisterhaften Garten mit Pflanzenwelten in stetem Wandel.

Jakob Kudsk Steensen Schöpfer virtueller Welten

Jakob Kudsk Steensen (geboren 1987 in Dänemark) setzt sich in seiner künstlerischen Arbeit mit ökologischen und psychologischen Themen auseinander. Mit Technologien wie Game-Engines, generativen Systemen und Photogrammetrie hinterfragt er gängige Vorstellungen vom Verhältnis zwischen Technologie, Natur und menschlicher Interaktion. Seine Arbeit wird häufig als Worldbuilding beschrieben: Er erschafft immersive Umgebungen.

Zu seinen Auftragsarbeiten zählen Wetland im Museum of Modern Art (2026), The Song Trapper in der Fondation Louis Vuitton (2025-2026), Boreal Dreams in der Fondation Beyeler (2025) und Psychosphere in Cisternerne (2025). Vom 6. Juni bis 19. September 2027 ist er mit einer Arbeit auf der Helsinki Biennal vertreten.

The Kuutar Garden ist ein Auftragswerk von Oulu2026 Kulturhauptstadt Europas und Teil des Kulturprogramms.

18. September bis 30. November 2026

Kivisydän, Oulu

Montag bis Samstag: 11-19 Uhr, Sonntag: 11-18 Uhr

Pressefotos: Bildarchiv

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