XRP Kurs heute am 10. September 2026 vor dem Senatsvotum unter Druck

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XRP notiert am 10. September bei rund 1,38 Dollar und hat damit einen Teil des jüngsten Anstiegs wieder abgegeben. Vor drei Wochen lag der Kurs noch bei etwa 1,00 Dollar, seitdem legte der Coin rund 42 Prozent zu. Am 15. September stimmt der US-Senat über den CLARITY Act ab, einen Tag später fällt die Zinsentscheidung der US-Notenbank. Zwei Termine in einer Woche bestimmen also die Richtung der kommenden Monate. Reicht ein einziges Votum aus, um diese Lücke zu schließen?

XRP vor dem CLARITY Act Votum und was die Daten zeigen

Der XRP Kurs lag am 10. September bei 1,38 Dollar, bei einem Handelsvolumen von 1,63 Milliarden Dollar innerhalb von 24 Stunden, wie CoinDesk ausweist. Der Anstieg der vergangenen 30 Tage liegt bei rund 38 Prozent. Seit dem Schlusskurs von 1,0016 Dollar am 18. August summiert sich das Plus auf etwa 42 Prozent in 22 Tagen, rechnet 24/7 Wall St. vor. Der Marktwert liegt bei rund 90 Milliarden Dollar.

Trotz der Erholung steht XRP im laufenden Jahr rund 23 Prozent im Minus. Bis zum Ausgangsniveau von 1,88 Dollar fehlen rund 32 Prozent. Der entscheidende Termin ist die Abstimmung im Senat am 15. September. Das Verfahren braucht 60 Stimmen, damit die Beratung über den CLARITY Act überhaupt weitergeht. Das Gesetz soll die Zuständigkeit zwischen SEC und CFTC trennen. Die SEC stufte XRP im März 2026 als digitalen Rohstoff ein, doch eine Behördenauslegung lässt sich schneller ändern als ein Gesetz.

Am 15. und 16. September tagt außerdem die US-Notenbank. Das Repräsentantenhaus hat seine Abstimmungen im September gestrichen, was die endgültige Gesetzgebung verschiebt. Bei einem Marktwert von 90 Milliarden Dollar braucht der Coin dauerhaft frisches Kapital, damit sich der Kurs verdoppelt. Genau diese Rechnung fällt bei sehr kleinen Projekten anders aus, wenn sie dieselbe Aufgabe lösen, nämlich den schnellen Wechsel von Werten zwischen Netzwerken.

Pepeto im Presale und der freie Weg zwischen fünf Blockchains

XRP wurde gebaut, damit Werte schnell zwischen Währungen und Netzwerken wandern können. Genau diese Aufgabe erledigt Pepeto für private Anleger, und zwar kostenlos. Der Unterschied zu XRP liegt im Preis des Einstiegs, nicht in der Idee.

Wer heute Token von einer Kette auf eine andere schickt, zahlt bei vielen Anbietern zwischen 15 und 50 Dollar. Der Vorgang dauert oft Stunden, und im schlimmsten Fall bleibt das Kapital nach einem Fehler gesperrt. Für einen Markt, der sich als schnell bezeichnet, ist das ein teurer Widerspruch. Die Brücke von Pepeto arbeitet nach einem anderen Prinzip.

Die Token werden auf der Ausgangskette in einem geprüften Vertrag festgehalten, bevor überhaupt etwas passiert. Erst nach der Bestätigung durch die Kette entsteht auf der Zielkette dieselbe Menge. Die Gesamtmenge verändert sich dadurch nie, und niemand verwahrt Ihr Kapital zwischendurch. Läuft ein Schritt schief, wird die Sperre automatisch aufgehoben. Der komplette Code wurde vor dem Start des Verkaufs von SolidProof geprüft und freigegeben, was diesem Angebot eine Sicherheitsebene gibt, die viele frühe Projekte nicht bieten.

Aufgebaut wurde das Ganze von einem Team, zu dem ein früherer Fachmann von Binance gehört. Fünf Netzwerke stehen zur Auswahl, nämlich Arbitrum, Base, Solana, BNB Chain und Ethereum, und ein Transfer kommt in weniger als 60 Sekunden an.

Der Verkauf hat bereits mehr als 10 Millionen Dollar erreicht, ein Token liegt bei 0,000000188 Dollar. Die Zahlung läuft wahlweise per Karte oder direkt mit ETH, USDT und BNB, was den Einstieg auch ohne lange Erfahrung öffnet. Diese Phase ist bereits zu einem großen Teil verkauft, und jeder weitere Anteil verknappt das Angebot. Während XRP für eine Verdopplung rund 90 Milliarden Dollar an frischem Kapital anziehen müsste, arbeitet dieser Einstieg mit einer völlig anderen Ausgangsgröße.

Fazit

Der XRP Kurs hängt in dieser Woche an einer Abstimmung und an einer Zinsentscheidung. Beide Termine können den Kurs bewegen, doch die Größe des Projekts begrenzt das Ergebnis. Bei 90 Milliarden Dollar Marktwert entstehen solide Gewinne, keine Vervielfachung. Pepeto steht am anderen Ende dieser Rechnung, weil dort dieselbe Aufgabe von einem Projekt gelöst wird, das noch ganz am Anfang steht. Wer den Preis dieser Phase nutzt, kauft vor der Notierung an der Binance, die jeden Token neu bewertet. Diese Phase füllt sich weiter, und der Abstand zum Listungspreis, aus dem der Ertrag entsteht, verschwindet mit der Notierung.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Was bedeutet die Senatsabstimmung am 15. September für XRP?

Die Abstimmung entscheidet, ob der CLARITY Act weiter beraten wird, und sie braucht 60 Stimmen. Für XRP zählt weniger der rechtliche Status als das Signal an institutionelle Anleger.

Warum wird Pepeto neben XRP genannt?

Pepeto löst mit einer kostenlosen Brücke über fünf Blockchains dieselbe Aufgabe wie XRP, allerdings zum Preis der Verkaufsphase und mit einer Prüfung durch SolidProof. Der Presale und alle Zahlen dazu sind auf der offiziellen Pepeto-Website einsehbar unter pepetocoin.com.