Der Upgrade-Pfad umfasst drei Stufen der Halocene-Produktreihe von IQM, um ein logisches Qubit-System zu ermöglichen.

Der Quantencomputer, der im Rahmen der Initiative LUMI AI Factory betrieben wird, befindet sich im gemeinsamen Besitz der teilnehmenden Länder Finnland, Tschechien, Norwegen und Polen und wird gemeinsam vom EuroHPC Joint Undertaking finanziert.

Das System wird beim CSC IT Center for Science in Finnland installiert und in die LUMI-AI-Rechenumgebung integriert, um eine hybride Plattform für HPC, KI und Quantencomputing zu bilden.

Die Implementierungen stehen im Einklang mit der Entwicklungsstrategie von IQM für fehlertolerantes Quantencomputing bis zum Jahr 2030.

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) hat heute seinen Upgrade-Pfad für einen Quantencomputer mit Unterstützung für logische Qubits vorgestellt. Die Bereitstellung für die LUMI AI Factory unter der Leitung des CSC IT Center for Science soll Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Weg zu fehlertolerantem Quantencomputing sowie Fortschritte beim hybriden Computing unterstützen.

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UMI AI Factory selects IQM's staged path to Europe's first superconducting quantum computer with logical qubits

Das System mit dem Namen LUMI-IQ ist ein wesentlicher Bestandteil der übergreifenden Initiative LUMI AI Factory und wird gemeinsam vom EuroHPC Joint Undertaking und den teilnehmenden Ländern Finnland, Tschechien, Norwegen und Polen finanziert. LUMI-IQ wird im neuen Rechenzentrum des CSC in Kajaani, Finnland, untergebracht.

LUMI-IQ wird in drei Schritten realisiert: 2027 erfolgt zunächst die Installation eines IQM Halocene H4-Systems mit 150 physikalischen Qubits und ersten Funktionen zur Quantenfehlerkorrektur. 2028 wird das System zur Reduzierung der logischen Fehlerraten und für die Fehlerkorrektur in Echtzeit aufgerüstet. Den letzten Schritt bildet 2029 die Installation des IQM Halocene H5-Systems. Mit diesen Upgrades wird das System für erste Anwendungen im fehlertoleranten Quantencomputing ausgestattet.

Nach dem letzten Upgrade kann LUMI-IQ logische Qubits durch schnelles Echtzeit-Feedback stabil halten und vollständige logische Operationen zwischen den Qubits durchführen, darunter Lattice Surgery und die T-Gate-Teleportation. Mit Surface Code und Colour Code der Distanz 3 sind Berechnungen mit bis zu neun logischen Qubits möglich. Darüber hinaus kann das System logische Qubits mit einer Distanz von bis zu 11 beim Surface Code und bis zu 9 beim Colour Code kodieren.

Logische Qubits, die durch Quantenfehlerkorrektur aus mehreren physischen Qubits erzeugt werden, sind deutlich stabiler und zuverlässiger als einzelne physische Qubits. Das macht sie unerlässlich für die Ausführung längerer und komplexerer Berechnungen, wie sie für reale Quantenanwendungen erforderlich sind.

Diese stufenweise Bereitstellung spiegelt die Entwicklungsstrategie von IQM auf dem Weg zu fehlertolerantem Quantencomputing wider, indem fehlerkorrigierte Systeme mit hochpräzisen logischen Qubits geliefert werden. Damit bietet sich Kunden eine kapitaleffiziente Möglichkeit, von IQMs ehrgeiziger Roadmap zur Fehlerkorrektur sowie von einer kontinuierlichen Integration in ihre bestehende Recheninfrastruktur zu profitieren.

"Ein aufrüstbarer Quantencomputer ermöglicht es dem CSC und der LUMI AI Factory, das System in ihre eigene KI- und HPC-Infrastruktur zu integrieren. Genau so kann ein echtes Ökosystem wachsen: Forschende können auf einer Infrastruktur aufbauen, die sie selbst kontrollieren, und das in einer der leistungsfähigsten Rechenumgebungen weltweit", so Jan Goetz, CEO und Mitgründer von IQM Quantum Computers. "Diese Form der Eigenverantwortung braucht Europa gerade jetzt nicht nur Zugang zu Quantencomputing, sondern die Fähigkeit, dessen Entwicklung selbst zu gestalten, lokales Know-how aufzubauen und die Grenzen des High-Performance-Computing weiter zu verschieben."

Das System wird in die LUMI-AI-Rechenumgebung integriert. Gemeinsam werden LUMI-IQ und LUMI-AI eine führende hybride Rechenplattform bilden, die Arbeitslasten ermöglicht, die HPC, KI und Quantencomputing miteinander kombinieren.

Dieser integrierte Ansatz soll neue Formen wissenschaftlicher Arbeitslasten ermöglichen, die traditionelle Simulationen, maschinelles Lernen und Quantenalgorithmen vereinen und damit neue Forschungswege für europäische Endanwender eröffnen.

"Das größte Potenzial liegt in der Kombination der komplementären Stärken von KI, High-Performance-Computing und Quantencomputing. Logische Qubits machen Quantenberechnungen zuverlässiger, während KI und HPC die erforderliche Rechenleistung, Datenverarbeitung und Orchestrierung bereitstellen. Die LUMI AI Factory bietet europäischen Forschern eine erstklassige Rechenumgebung, um innovative hybride Ansätze zu entwickeln", sagte Kimmo Koski, CEO des CSC IT Center for Science.

Über IQM Quantum Computers

IQM Quantum Computers (Nasdaq: IQMX) ist ein weltweit führender Anbieter von supraleitenden Quantencomputern und stellt Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten, Hochleistungsrechenzentren und nationalen Laboren weltweit Full-Stack-Quantensysteme sowie Zugang zu einer Cloud-Plattform bereit. Die offene, modulare Architektur von IQM ermöglicht es Kunden, Quantensysteme zu besitzen, zu betreiben und direkt in ihre eigene Infrastruktur zu integrieren. So können sie dauerhafte technische Ressourcen aufbauen, anstatt sich ausschließlich auf den Fernzugriff zu verlassen. IQM wurde 2018 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland, und unterhält wichtige Niederlassungen in München, Deutschland. Das Unternehmen hat bis dato mehr Quantensysteme als alle anderen Hersteller verkauft, beschäftigt über 450 Mitarbeiter und ist in Europa, Asien und Nordamerika tätig. IQM ist das erste börsennotierte europäische Quantenunternehmen an der Nasdaq.

Über das CSC IT Center for Science

Das CSC ist ein finnisches Kompetenzzentrum für IKT, das weltweit führende Dienstleistungen für Forschung, Bildung, Kultur, öffentliche Verwaltung und Unternehmen bereitstellt, um zu deren Erfolg beizutragen und einen Mehrwert für die Gesellschaft insgesamt zu schaffen. www.csc.fi

LUMI AI Factory:

Die LUMI AI Factory ist eine hochmoderne Serviceinfrastruktur und ein Kompetenzzentrum, das darauf ausgerichtet ist, KI-Innovationen in ganz Europa zu voranzutreiben. Die LUMI AI Factory bietet eine nahtlose, offene KI-Lösung, die Supercomputing auf Weltklasseniveau, hochwertige Daten und erstklassige KI-Expertise miteinander verbindet. Sie ist die größte AI Factory der Europäischen Union. www.lumi-ai-factory.eu

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