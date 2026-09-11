Wenn Versicherungsnehmer und ihre Berater die Optionen auf dem Sekundärmarkt kennen, können sie bei veränderten finanziellen Bedürfnissen fundierte Entscheidungen treffen.

FORT WASHINGTON, Pennsylvania, Sept. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coventry, Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse, hat heute den Monat der Lebensversicherungsaufklärung genutzt, um Versicherungsnehmer und Finanzberater zu ermuntern, nicht nur den Bedarf an einer Lebensversicherung zu prüfen, sondern auch einen Blick auf den Wert bereits abgeschlossener Versicherungspolicen zu werfen.

Lebensversicherungen kommt eine wichtige Rolle bei der Familienversorgung, in der Vermögensplanung, in Bezug auf geschäftliche Anforderungen und für die finanzielle Absicherung zu. Aber der bewusste Umgang mit ihnen sollte nicht enden, sobald die Police ausgestellt ist. Zu wissen, welche Optionen während der Laufzeit einer Police verfügbar sind, kann genauso wichtig sein wie die ursprüngliche Identifizierung des Versicherungsbedarfs.

Für Versicherungsnehmer, deren Bedürfnisse sich geändert haben, bietet der Sekundärmarkt eine Alternative zur Aufgabe der Versicherung oder zu deren Erlöschen. Ein Life Settlement kann einen erheblich größeren Erlös bringen als den Rückkaufswert der Police. Je höher die Versicherungssumme ist, die jährlich aufgegeben wird oder verfällt, desto wichtiger ist es, diese Alternative zu kennen.

"Amerikaner halten persönliche Lebensversicherungen im Wert von mehr als 14 Billionen US-Dollar, aber in jedem Jahr werden hunderte Milliarden US-Dollar an Versicherungswert aufgegeben oder verfallen", erklärt Reid Buerger, CEO von Coventry. "Damit gehen dem Markt enorme Werte verloren, wobei die Versicherungsnehmer häufig gar nicht wissen, dass es eine Alternative gibt. Bevor wertvoller Versicherungsschutz gekündigt wird, sollten die Versicherungsnehmer und ihre Berater darüber informiert sein, ob es eine bessere Alternative gibt. Das sollte ein fundamentales Element der Lebensversicherungsaufklärung sein."

Für Finanzberater bedeutet das, nicht nur zu beurteilen, ob ein Kunde den Versicherungsschutz noch benötigt. Bei einer sorgfältigen Überprüfung der Policen sollte abgewogen werden, wie sich der Policenwert entwickelt hat, wie viel das Aufrechterhalten des Versicherungsschutzes in Zukunft kosten würde und ob ein Kunde durch einen Verkauf auf dem Sekundärmarkt bessergestellt wäre.

Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com.

Über Coventry

Coventry ist Marktführer und Begründer des Sekundärmarktes für Lebensversicherungen sowie Pionier der durch Lebensversicherungen besicherten Anlageklasse. Das Unternehmen betreibt eine integrierte Plattform in vier sich ergänzenden Geschäftsbereichen: dem Sekundärmarkt für Lebensversicherungen, Langlebigkeitsfinanzierungen, dem Vertrieb von Lebens- und Rentenversicherungen sowie Versicherungstechnologie. Über diese Geschäftsbereiche erweitert Coventry die finanziellen Handlungsspielräume von Versicherungsnehmern, stellt kapitaleffiziente Lösungen bereit, die durch Lebensversicherungen und andere langlebigkeitsgebundene Vermögenswerte besichert sind, verbessert den Zugang zu Versicherungs- und Altersvorsorgeprodukten und setzt Technologie ein, um Preisgestaltung, Risikomanagement und operative Effizienz im gesamten Lebensversicherungs-Ökosystem zu optimieren.

Geleitet von einem langjährigen Engagement für Verbraucherrechte und Marktintegrität nutzt Coventry seine Führungsposition, um Branchenstandards anzuheben, die Auswahl für Verbraucher zu erweitern und verantwortungsvolle institutionelle Anlagelösungen zu entwickeln, die durch Lebensversicherungen abgesichert sind. Im Laufe seiner Geschichte hat Coventry mehr als 23.000 Lebensversicherungspolicen erworben, langlebigkeitsgebundene Transaktionen im Wert von über 50 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, über 6 Milliarden US-Dollar an Versicherungsnehmer ausgezahlt und Kredite im Zusammenhang mit Lebensversicherungen im Wert von mehr als 1 Milliarde US-Dollar vergeben. Weitere Informationen über Coventry finden Sie unter Coventry.com/news.

Medienkontakt: Jonny Shiver Vice President, Marketing jshiver@coventry.com (215) 836-8300