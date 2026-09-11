Record Currency Management Ltd (RCM), eine Tochtergesellschaft der in London notierten Record plc (Record Financial Group), freut sich bekannt zu geben, dass ihr zwei neue Mandate von strategischer Bedeutung erteilt wurden ein "FX Alpha"-Mandat und ein "FX Frontier"-Mandat.

RCM ist der britische Währungsmanagementzweig der Record Financial Group, einer in London notierten spezialisierten Investmentgruppe, die im Auftrag institutioneller Kunden weltweit Vermögenswerte in Höhe von über 122 Milliarden US-Dollar verwaltet. Zum Kundenstamm von Record zählen Pensionsfonds, Stiftungen, staatliche Institutionen und andere Vermögensverwalter, mit denen die Gruppe durch ihren Fokus auf maßgeschneiderte Anlage- und Risikomanagementlösungen langjährige Beziehungen aufgebaut hat. Record hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Niederlassungen in Hamburg, Zürich, Zug, New York und Hongkong.

Für institutionelle Anleger können Währungen sowohl eine Risikoquelle als auch eine potenzielle Quelle differenzierter Renditen darstellen. Die seit 2012 umgesetzte "FX Alpha"-Strategie von Record zielt darauf ab, unter unterschiedlichen Marktbedingungen attraktive risikobereinigte Renditen ohne Kapitalaufwand zu erzielen und dabei keine Korrelation zu traditionellen Anlageklassen aufzuweisen. Die neue "FX Alpha"-Allokation entspricht einem Mandatsvolumen von 3 Mrd. USD und ist darauf zugeschnitten, das bestehende Währungsrisikomanagement-Mandat des Anlegers bei Record zu ergänzen.

Es wird erwartet, dass das neue "FX Frontier"-Mandat ausgehend von einer anfänglichen Allokation von 80 Mio. USD erheblich wachsen wird. Sie baut auf der bestehenden "Emerging Markets Sustainable Finance" (EMSF)-Strategie von Record auf und unterstützt wichtige Nachhaltigkeitsprojekte in Subsahara-Afrika.

Dr. Othman Boukrami, CEO von Record Currency Management (RCM), erklärte:

"Wir freuen uns sehr über eine beträchtliche zusätzliche Zuteilung für unsere FX-Alpha-Strategie, wodurch sich das verwaltete Vermögen (AuM) dieses Produkts auf über 12 Mrd. USD erhöht. FX Alpha ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Absolute-Return-Angebots. Das neue FX-Frontier-Mandat stellt eine wichtige Entwicklung dar und erweitert die Devisenkompetenz von Record weiter auf Subsahara-Afrika.

Dr. Jan Hendrik Witte, CEO der Record Financial Group, erklärte:

"Beide neuen Mandate verdeutlichen die kontinuierliche Weiterentwicklung von RCM und dessen Beitrag zum Wachstum von Record in den Bereichen "Absolute Return" und "Private Markets". Diese Geschäftsbereiche sollen in den kommenden Jahren rund die Hälfte des Konzernumsatzes ausmachen und damit zu einer zunehmend diversifizierten Unternehmensgruppe beitragen. Es freut mich besonders, dass sich Othmans Fachwissen im Bereich der Grenzmärkte und seine Führungsqualitäten so schnell in den Gewinn eines neuen Mandats niederschlagen. Dies ist eine deutliche Bestätigung sowohl für die Chancen als auch für die Kompetenzen, über die wir innerhalb der Unternehmensgruppe verfügen."

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