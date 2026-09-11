XRP Prognose am 10. September, Ledger Upgrade und Senatsvotum stehen an

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Wer heute eine XRP Prognose sucht, findet einen Kurs, der kaum von der Stelle kommt, und ein Netzwerk, das sich schnell verändert. XRP notiert nahe 1,38 Dollar und liegt damit rund 6,5 Prozent über dem Stand der Vorwoche. Am 11. September schaltet das XRP Ledger ein Upgrade frei, das bereits 82,86 Prozent der Validatoren abgesegnet haben. Vier Tage später stimmt der US Senat über den CLARITY Act ab. Zwei feste Termine also, und eine XRP Prognose, die noch gar nichts entschieden hat. Die eigentliche Frage lautet, wohin das schnelle Geld in dieser Woche wirklich fließt.

Was bewegt die XRP Prognose in dieser Woche

Der wichtigste Treiber hinter der aktuellen XRP Prognose ist ein Netzwerk Upgrade mit dem Namen fixCleanup3_3_0. Es behebt Schwachstellen bei Tresoren, Kreditprotokollen und Market Makern. Laut Cryptoticker liegt der früheste Schaltzeitpunkt bei 11.15 UTC, gemessen an einem öffentlichen Knoten am 9. September. Vier Tage danach stimmt der US Senat über den CLARITY Act ab, wobei Galaxy Research die Chance auf ein Gesetz in diesem Jahr bei rund zehn Prozent sieht.

Der Kurs zeigt davon bisher wenig. XRP wechselt laut CoinGecko nahe 1,38 Dollar den Besitzer, mit einem Plus von rund 6,5 Prozent in sieben Tagen. In den vergangenen 24 Stunden lag die Spanne zwischen 1,36 und 1,40 Dollar. Die erste Hürde liegt bei 1,50 bis 1,55 Dollar, darüber öffnet sich der Weg zu 1,70 und 1,84 Dollar. Nach unten hält die Zone um 1,35 Dollar, ein Bruch dort führt zurück in Richtung 1,20 Dollar. Das Netzwerk läuft längst heiß, denn die täglichen Zahlungen sprangen am 1. September um 33,6 Prozent auf 879.868 Transaktionen.

Die US Spot ETFs sammelten bis Anfang September kumuliert rund 1,68 Milliarden Dollar ein, in der achten positiven Woche in Folge. Für Anleger bleibt damit ein unbequemes Bild. Selbst das freundlichste Szenario in dieser XRP Prognose bedeutet nur das 1,7 fache vom heutigen Kurs. Bei rund 87 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung braucht jede Verdopplung frisches Kapital in Milliardenhöhe. Wer größere Vielfache sucht, schaut deshalb längst dorthin, wo der Preis noch ganz am Anfang steht und die Technik trotzdem schon läuft.

Warum Pepeto in jeder XRP Prognose dieser Woche auftaucht

Genau diese Kombination beschreibt Pepeto. Während jede XRP Prognose noch auf eine Abstimmung wartet, laufen die Werkzeuge dieses Projekts bereits. Andere Presales verkaufen an dieser Stelle nur Versprechen. Pepeto ist ein Presale Coin mit einer fertigen Börse, und eingesammelt wurden bisher mehr als 10 Millionen Dollar.

Das Werkzeug, auf das es in dieser Woche ankommt, ist die Cross Chain Bridge, und sie ist bereits live. Andere Brücken verlangen 15 bis 50 Dollar pro Transfer und brauchen dafür Minuten bis Stunden. Ein fehlgeschlagener Transfer kann dort im schlimmsten Fall das eigene Geld dauerhaft blockieren. Die Brücke von Pepeto sperrt Ihre Token in einem geprüften Vertrag auf einer Kette und erzeugt sie auf der anderen Kette in weniger als 60 Sekunden. Die Gebühr liegt bei null Dollar, es fällt nur das Netzwerkgas an, und das über Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum hinweg.

Scheitert ein Transfer, löst sich die Sperre von selbst wieder auf, und niemand sonst hält dabei Ihre Mittel. Jeder Dollar, den eine gewöhnliche Brücke einbehalten hätte, bleibt so beim Anleger. SolidProof hat den gesamten Code vor der Öffnung des Presales geprüft und bestätigt, womit genau der Fehler ausgeschlossen ist, an dem die meisten Presales am Ende scheitern. Die Börse PepetoSwap hat bereits 50 Millionen Dollar an Tagesvolumen verarbeitet, und diese Zahl wächst weiter.

Der Coin kostet aktuell 0,000000188 Dollar, und Analysten halten nach der Notierung das 300 fache für möglich. Diese Stufe ist fast gefüllt, und die nächste bepreist denselben Coin höher. Wer eine XRP Prognose gegen einen Presale abwägt, vergleicht deshalb zwei sehr verschiedene Ausgangslagen. Auf der einen Seite steht ein Coin, der um 1,50 Dollar kämpft, auf der anderen ein Projekt, dessen Produkte laufen und dessen Preis noch ganz unten steht.

Fazit

Die XRP Prognose hängt an zwei Terminen, dem Upgrade am 11. und dem Senatsvotum am 15. September. Selbst wenn beide gut ausgehen, bewegt sich XRP bei 87 Milliarden Dollar Marktwert in kleinen Schritten. Pepeto steht auf der anderen Seite, mit laufender Börse, laufender Brücke und einer Stufe, die sich stündlich füllt. XRP kostete Anfang 2017 weniger als einen Cent und stand im Januar 2018 bei 3,84 Dollar. Wer damals kaufte, handelte, während alle anderen noch abwarteten. Wer jetzt einsteigt, zahlt noch den Preis dieser Stufe, und die offizielle Pepeto-Website zeigt, wie wenig davon noch offen ist.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie lautet die realistische XRP Prognose für September 2026?

XRP bewegt sich in diesem Monat zwischen 1,35 Dollar Unterstützung und 1,86 Dollar Widerstand, mit 2,40 Dollar im besten Fall. Das ist rund das 1,7 fache vom heutigen Kurs.

Ist Pepeto derzeit die bessere Wahl als XRP?

Pepeto zielt auf ein großes Vielfaches, denn Analysten halten nach der Notierung das 300 fache für möglich, während XRP um 1,86 Dollar kämpft. Die laufende Stufe zeigt die offizielle Pepeto-Website unter pepetocoin.com.