BERLIN, Sept. 11, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Da Berufstätige und Studierende im September wieder in ihren gewohnten Arbeits- und Studienalltag zurückkehren, gab MUSSO heute seine Werbeaktion "Autumn Workspace Reset" in Deutschland bekannt. Mit Rabatten von bis zu 40 % lädt die Marke dazu ein, das Homeoffice passend zur neuen Saison aufzufrischen. Im Mittelpunkt der Kampagne steht der E80 Muse - ein preisgekrönter Stuhl, der speziell für die räumlichen und funktionalen Anforderungen moderner Homeoffice-Arbeitsplätze entwickelt wurde und sich damit ideal als Herzstück für ein saisonales Upgrade eignet.

Für das moderne Homeoffice entwickelt

Herkömmliche Bürostühle sind häufig für große, statische Unternehmensumgebungen konzipiert. Ihre voluminösen Rahmen wirken daher in kompakten Wohnräumen schnell überdimensioniert. Der E80 Muse setzt hier neue Maßstäbe. Speziell für das moderne deutsche Homeoffice entwickelt, verbindet er zuverlässige Unterstützung im täglichen Gebrauch mit einer stilvollen, wohnlichen Ästhetik. So fügt er sich als integriertes Möbelstück in die Wohnumgebung ein, statt wie ein industrielles Arbeitsgerät zu wirken.

Abgestimmte Proportionen für optimalen Sitzkomfort

Standardstühle setzen häufig auf überdimensionierte Untergestelle, die kleinere und durchschnittlich große Nutzer nicht optimal unterstützen. Der E80 Muse begegnet diesem Problem mit einer präzise abgestimmten proportionalen Konstruktion. Die Sitzhöhe lässt sich präzise von 42 bis 50,5 cm einstellen und ermöglicht es Personen mit einer Körpergröße von 145 bis 180 cm, die Unterstützung der Oberschenkel gezielt an ihre individuellen Körperproportionen anzupassen. In Kombination mit einer stabilen, ergonomischen Lendenwirbelstütze sorgt der Stuhl auch bei langen Arbeitszeiten für eine gleichmäßige und komfortable Unterstützung der Körperhaltung, ohne den Raum optisch zu dominieren.

Geprüfte Langlebigkeit und ausgezeichnetes Design

Der E80 Muse wurde für langfristige Zuverlässigkeit entwickelt, unabhängig auf 100.000 Zyklen getestet und verfügt sowohl über TÜV- als auch über BIFMA-Zertifizierungen für mechanische Integrität und Sicherheit. Darüber hinaus wurde die gelungene Verbindung von funktionaler Konstruktion und wohnlicher Ästhetik bei den MUSE Design Awards 2025 mit einem Gold Winner Award ausgezeichnet - eine offizielle Bestätigung der zugrunde liegenden Designphilosophie.

Verfügbarkeit und Einzelheiten zur Aktion

Die Aktion "Autumn Workspace Reset" ist ab sofort verfügbar. Verbraucher können den E80 Muse entdecken und sich ihren saisonalen Rabatt auf der offiziellen europäischen MUSSO-Website sichern.

Über MUSSO

MUSSO ist auf ergonomische Sitzmöbel für den privaten und beruflichen Bereich spezialisiert und verbindet praktischen Minimalismus mit alltäglicher Benutzerfreundlichkeit. Die Marke setzt auf hochwertige, weltweit zertifizierte Materialien, darunter OEKO-TEX-zertifizierte Netzgewebe und SGS-zertifizierte Komponenten. Alle Produkte von MUSSO werden umfassend nach internationalen BIFMA-Standards geprüft, um zuverlässige Langlebigkeit, Sicherheit und langfristigen Sitzkomfort zu gewährleisten.

Medienkontakt

Kontaktperson: Charlene Gao

E-Mail: charlene.gao@digimentumpr.com

Vertreter der Presse und der Medien können sich für Produkttests an uns wenden; Medienmappen stellen wir auf Anfrage zur Verfügung.

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