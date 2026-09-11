Solana Prognose am 10. September 2026, 263.000 neue Token nach dem Upgrade und trotzdem fällt SOL

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Solana (SOL) hat am 9. September sein Transaktionsformat erneuert, und am selben Tag entstanden laut Cryptonomist über 263.000 neue Token, so viele wie nie zuvor. Trotzdem verlor der Kurs binnen 24 Stunden knapp zwei Prozent auf rund 102 Dollar. Wie passt ein Rekordtag im Netzwerk zu einem Minus im Chart? Genau diese Frage prägt die Solana Prognose an diesem Donnerstag, dem 10. September 2026. Wir zeigen, was das Upgrade verändert, welche Marken Analysten beobachten und wie viel Luft ein Coin mit fast 60 Milliarden Dollar Börsenwert noch hat. Und wohin fließt das Geld, dem ein paar Prozent nicht genügen?

Solana Prognose nach Transaction V1, das Netzwerk wächst schneller als der Kurs

Mit Transaction V1 darf eine einzelne Transaktion auf Solana jetzt 4.096 statt 1.232 Bytes groß sein, also rund 3,3-mal so viel wie bisher. Damit passen Zero-Knowledge-Beweise, große Multisig-Vorgänge und Aktionen über mehrere Chains in einen Schritt. Am Tag des Upgrades öffnete die Plattform World laut Cryptonews ihren Prognosemarkt auf Solana für über eine Million wartende Nutzer.

SOL schwankte zuletzt nur zwischen 100,59 und 102,61 Dollar, so eng wie seit Wochen nicht. Offenbar warten viele Trader auf das nächste Upgrade Alpenglow. Das Modell von CoinCodex sieht SOL am 15. September bei nur 102,94 Dollar, und 63 Prozent der Signale stehen auf negativ. Solange SOL über den wichtigen Durchschnittslinien zwischen 89 und 99 Dollar bleibt, gilt der Aufwärtstrend als intakt.

Selbst im optimistischen Szenario wartet bei 106 bis 109 Dollar der nächste Widerstand, nur rund sieben Prozent höher. Große Coins bewegen sich eben langsamer als die Rekorde in ihrem Netzwerk. Die spannendere Frage lautet deshalb, welche Projekte als erste profitieren, wenn die Chain schneller und voller wird.

Warum zählt die gebührenfreie Bridge von Pepeto mehr, sobald Solana schneller wird?

Für die Solana Prognose zählt am Ende, ob die neue Kapazität auch genutzt wird. Genau dort hakt es, sobald Geld die Chain wechselt. Solana hat seine Transaktionen gerade 3,3-mal größer gemacht, doch ein Transfer zwischen Solana und Ethereum kostet weiterhin 15 bis 50 Dollar. Scheitert die Bridge, kann das Geld sogar für immer festhängen.

Die Lösung ist die Bridge von Pepeto, und sie steht nicht auf einer Roadmap, sondern läuft schon heute. Pepeto ist bereits mit Solana verbunden, 10,38 Millionen Dollar sind eingesammelt, und wer jetzt kauft, sichert sich den aktuellen Preis. Nach dem Prinzip Lock and Mint werden Ihre Token in einem geprüften Vertrag gesperrt und entstehen auf der Zielchain neu, sobald die Sperre on chain bestätigt ist. Es gibt keinen verpackten Schuldschein, keinen Betreiber, der Ihr Geld verwahrt, und keine manuelle Freigabe.

Überweisungen, die anderswo Minuten bis Stunden dauern, kommen hier in unter 60 Sekunden an. Die Bridge-Gebühr liegt bei null, nur Gas fällt an, und eine gescheiterte Überweisung löst die Sperre von selbst, statt Ihr Geld einzufrieren. Ethereum, BNB Chain, Solana, Base und Arbitrum sind schon angebunden, auf der Solana-Seite docken Phantom und Solflare direkt an. Bei der Börse gilt dasselbe, denn PepetoSwap verlangt 0,00 Prozent pro Trade, während ein Trade über 1.000 Dollar bei Uniswap rund 3 Dollar kostet.

Sicher ist der Presale, weil SolidProof den gesamten Code vor dem Presale-Start geprüft und verifiziert und auch die KYC-Prüfung des Teams übernommen hat. Der Mitgründer schuf den ersten Pepe-Coin, und einer der Entwickler war zuvor Experte bei Binance. Die Zahl des Tages ist der Presale-Preis von 0,000000188 Dollar, den die nächste Stufe anhebt und der mit dem Listing endet. Analysten halten nach dem Handelsstart ein Vielfaches für möglich, und weil dieser Preis mit der nächsten Stufe verschwindet, steigen viele jetzt ein.

Fazit

Während die Solana Prognose vorsichtig bleibt, spielt die neue Kapazität des Netzwerks Pepeto direkt in die Karten. Eine schnellere Chain, eine Bridge ohne Gebühr, eine Börse ohne Handelsgebühr und ein Presale eine Stufe vor dem höheren Preis passen genau dazu. Ein Plus bei SOL wäre ein guter Trade, aber keiner, der ein Leben verändert, und in diese Lücke fließt Presale-Geld. Tausende entdeckten Shiba Inu erst Tage nach dem frühen Geld, und diese wenigen Tage trennten damals Millionen von Bedauern. Pepeto ist wieder so ein früher Moment, und jede Stufe, die sich ohne Sie füllt, kostet einen Teil dieses Potenzials. Wer heute handelt, erlebt die Geschichte selbst, wer wartet, bekommt sie später nur erzählt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufige Fragen

Wo sehen Analysten SOL bis Mitte September?

Rund 103 Dollar, denn CoinCodex erwartet für den 15. September 102,94 Dollar.

Wie hängt das Solana-Upgrade mit Pepeto zusammen?

Die gebührenfreie Bridge von Pepeto profitiert direkt von einem schnelleren Solana, das jede Kursprognose stützt, während der Presale-Preis mit jeder Stufe steigt. Der frühe Einstieg läuft über die offizielle Pepeto-Website.