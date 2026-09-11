Azizi Developments, ein führender privater Bauträger in den Vereinigten Arabischen Emiraten, stellt "Azizi Florence" vor, eine nach einem Gesamtkonzept geplante Wohnanlage im Wert von 8,1 Milliarden US-Dollar, die das erste Projekt des Unternehmens in Sharjah darstellt.

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Azizi Florence (Photo: AETOSWire)

Die Wohnanlage mit Eigentumsrecht wird 1.130 Villen, mehr als 6.000 Reihenhäuser und 3.500 Wohnungen umfassen, wobei Reihenhäuser mit drei Schlafzimmern ab 515.000 US-Dollar zu einem Preis von 231 US-Dollar pro Quadratfuß verkaufbarer Fläche erhältlich sind.

Azizi Florence wurde als integriertes Zentrumsgebiet konzipiert und wird Wohn-, Einzelhandels-, Gastronomie-, Bildungs-, Freizeit- und Wellnessangebote vereinen, die sich um einen 1,7 Millionen Quadratfuß großen Central Park gruppieren. Sechs Wohncluster werden jeweils über einen Park, ein Clubhaus, ein Gemeindezentrum und landschaftlich gestaltete Gärten verfügen.

Herr Mirwais Azizi, Gründer und Chairman der Azizi Group, erklärte: "Nach mehr als drei Jahrzehnten nach Sharjah zurückzukehren, hat für mich eine tiefe Bedeutung, da dieses Emirat mein erstes Zuhause in den Vereinigten Arabischen Emiraten und ein wichtiger Teil meines Lebensweges war. Gemeinsam mit Azizi Florence sind wir stolz darauf, diese Verbindung durch eine Gemeinschaft wieder aufleben zu lassen, die ganz auf Familien, Wohlbefinden und eine hohe Lebensqualität ausgerichtet ist."

Azizi Florence erweitert das Portfolio von Azizi Developments in den Vereinigten Arabischen Emiraten weiter und ergänzt dessen Vorzeigeprojekte in Dubai, darunter Burj Azizi und Azizi Venice.

Über Azizi Developments:

Azizi Developments ist ein führender Immobilienentwickler mit Sitz in Dubai, der für seinen baubezogenen Ansatz, seine vertikale Integration sowie sein Bekenntnis zu Qualität, Transparenz und Kundenorientierung bekannt ist. Mit mehr als 45.000 erfolgreich an Investoren und Endnutzer aus über 100 Nationen übergebenen Wohnimmobilien hat Azizi eine starke Präsenz in einigen der begehrtesten Wohn- und Gewerbegebiete Dubais etabliert.

Der Bauträger verfügt derzeit über rund 150.000 Einheiten im Bau, was einem Entwicklungsportfolio im Wert von mehreren zehn Milliarden US-Dollar entspricht. Das vertikal integrierte Geschäftsmodell von Azizi, das die Bereiche Planung, Beschaffung, Bauleitung und Projektabwicklung umfasst, ermöglicht eine bessere Kontrolle über Qualität, Zeitpläne und Ausführung bei allen seinen Bauprojekten.

Zu den Vorzeigeprojekten des Unternehmens zählt der "Burj Azizi", der zum zweithöchsten Wolkenkratzer der Welt werden soll, sowie nach einem Gesamtkonzept geplante Wohnanlagen wie "Azizi Riviera" und "Azizi Venice" in Dubai sowie "Azizi Florence" in Sharjah. Das vielfältige Portfolio umfasst zudem wegweisende Bauprojekte in MBR City, auf der Palm Jumeirah, an der Sheikh Zayed Road, in Dubai South und in Downtown Jebel Ali.

Getragen von einer langfristigen Vision und einem umsetzungsorientierten Ansatz trägt Azizi Developments weiterhin zur sich wandelnden Skyline Dubais bei und schafft gleichzeitig unverwechselbare Orte für eine globale Gemeinschaft aus Investoren und Endnutzern.

Quelle: AETOSWire

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