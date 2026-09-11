XRP Prognose, hält der 1,38-Dollar-Boden, wenn am Freitag Netzwerk-Update und US-Inflation aufeinanderprallen?

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XRP rutscht binnen 24 Stunden um fast vier Prozent ab und steht mit 1,38 US-Dollar an der Unterkante seiner Septemberspanne. Hält dieser Boden, oder kippt die XRP Prognose ausgerechnet vor einem der wichtigsten Tage des Monats? Am Freitag trifft ein Update des von Ripple mitentwickelten XRP Ledgers auf neue US-Inflationsdaten. Seit dem 3. September läuft XRP im Gleichschritt mit Bitcoin, der Freitag zeigt, ob das so bleibt. Hier lesen Sie, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt und warum frühes Geld gerade lieber ganz am Anfang einsteigt.

Was die XRP Prognose vor dem großen Freitag verrät

Laut CoinMarketCap notiert der XRP Kurs aktuell bei rund 1,38 US-Dollar und damit 3,76 Prozent unter dem Stand vom Vortag. Die Tagesspanne reichte bis 1,44 US-Dollar, der Marktwert liegt bei knapp 87 Milliarden US-Dollar. Noch am Mittwoch schloss XRP laut 24/7 Wall St. bei rund 1,42 US-Dollar. Institutionelles Geld fließt trotzdem, Spot-ETFs auf XRP verbuchten acht Wochen in Folge Zuflüsse, insgesamt über 1,7 Milliarden US-Dollar.

Für die XRP Prognose wird der Freitag zum Härtetest, denn ab 13.15 Uhr kann das Update fixCleanup3_3_0 aktiv werden, sofern die Zustimmung der Validatoren über 80 Prozent bleibt. Als reines Fehlerkorrektur-Paket dürfte es den Kurs aber kaum direkt bewegen. Danach stimmt am 15. September der US-Senat über den Start der Beratung zum CLARITY Act ab, tags darauf entscheidet die Fed über die Zinsen.

Hält die Unterstützung bei 1,38 US-Dollar, sind es bis 1,50 US-Dollar nur knapp neun Prozent. Chartanalysten sehen die wichtigste Auffangzone bei 1,33 bis 1,36 US-Dollar, darunter droht ein Rutsch Richtung 1,24 US-Dollar. Gegen einen großen Sprung spricht dabei die Größe, denn jedes Prozent Kursplus bedeutet hier rund 870 Millionen US-Dollar Marktwert. Deshalb schauen manche Anleger dorthin, wo kleinere Summen den Preis bewegen, und fragen, welche frühen Projekte schon mehr als Versprechen vorweisen.

XRP Prognose wartet auf Freitag, der Pepeto Presale nicht

Drei Termine in sechs Tagen bestimmen, wohin XRP läuft. Umso auffälliger ist ein junges Projekt, dessen Presale die Schwelle von 10,38 Millionen US-Dollar schon überschritten hat. Während XRP auf die Abstimmung der Validatoren und die Inflationsdaten wartet, muss Pepeto auf nichts warten, denn die eigene Börse läuft bereits. Viele Presales verkaufen vor allem eine Geschichte und liefern am Ende nichts, doch Pepeto ist den anderen Weg gegangen. Statt eines Versprechens bekommen Trader eine Lösung, die schon heute funktioniert.

Das Entwicklerteam, zu dem ein ehemaliger Binance-Experte gehört, wusste genau, dass kleine Trader bei jedem Handel an den Gebühren ausbluten. Deshalb verlangt PepetoSwap exakt 0,00 Prozent Swap-Gebühr. Eine Protokollgebühr gibt es nicht, gezahlt wird allein das Gas. Market-, Limit- und DCA-Orders laufen bereits, ein privates Relay schützt standardmäßig vor MEV-Bots, und kein Coin verlässt je die Kontrolle seines Besitzers.

Rechnen Sie nach, denn ein Handel über 1.000 US-Dollar kostet bei Uniswap 3 US-Dollar, bei PancakeSwap 2,50 US-Dollar und bei PepetoSwap nichts. Bei 200 Trades zu je 5.000 US-Dollar bleiben so 3.000 US-Dollar in der eigenen Wallet, investiert und bereit für das Listing. Nach Angaben des Projekts wurde die Börse bereits mit einem Tagesvolumen von 50 Millionen US-Dollar getestet, Tendenz steigend.

Jetzt kommt der Teil, der für Anleger zählt. Pepeto steht mit 0,000000188 US-Dollar pro Token noch ganz am Anfang, Analysten halten nach dem Listing das 100-Fache für möglich, und genau diese Rechnung beginnt im Presale. Der Preis steigt mit jeder neuen Stufe, und die aktuelle Stufe endet, sobald der Timer abläuft oder das Ziel erreicht ist. Wer in dieser Stufe kauft, erhält pro Dollar mehr Tokens, als es der Presale später noch einmal bieten wird.

Fazit zur XRP Prognose

Über den nächsten Schritt entscheiden Freitag, Senat und Fed. Selbst 1,50 US-Dollar brächten kaum neun Prozent, daher der Blick auf Pepeto. Für XRP ist das 100-Fache bei fast 87 Milliarden US-Dollar Marktwert kaum möglich. Analysten trauen Pepeto genau das zu, weil das Projekt früh dran ist und seine Börse bereits läuft. Als sicher gilt der Presale dank SolidProof, das vor dem Start den gesamten Code geprüft, verifiziert und das Team per KYC bestätigt hat. Wer jetzt 1.000 US-Dollar investiert, käme beim 100-Fachen rechnerisch auf 100.000 US-Dollar, doch dieser Einstieg dürfte nächste Woche vorbei sein.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die XRP Prognose kurzfristig aus?

Entscheidend ist die Marke von 1,38 US-Dollar, hält sie, rücken 1,50 US-Dollar in Reichweite.

Lohnt sich XRP jetzt noch, oder hat Pepeto mehr Spielraum?

Als solide Langfristposition ja, doch bei rund 87 Milliarden US-Dollar Marktwert ist ein 100-Faches für XRP kaum drin, während Pepeto dieses Potenzial laut Analysten noch vor sich hat. Die offizielle Pepeto-Website zeigt die aktuelle Stufe, bevor sie sich füllt.