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Nur drei Tage nach seinem Solana-Debüt hat Dogecoin am Donnerstag den Abverkauf der großen Kryptowährungen angeführt und über fünf Prozent verloren. Während Bitcoin sich knapp über 78.000 US-Dollar hielt, fiel DOGE zeitweise auf 0,0852 US-Dollar. Wie kann ein Coin, der gerade eine neue Heimat mit Millionenumsätzen gefunden hat, so deutlich hinter dem Markt zurückbleiben? Diese Frage stellt sich jetzt jeder, der eine Dogecoin Prognose für die kommenden Wochen sucht. Die Antwort liegt weniger bei Dogecoin als bei Ölpreis, Anleihezinsen und den US-Inflationsdaten am Freitag. Dieser Artikel zeigt, welche Marken jetzt zählen und wo Meme-Coin-Profis schon den nächsten großen Lauf suchen.

Dogecoin Prognose heute, was hinter dem DOGE-Minus von über fünf Prozent steckt

Laut CoinDesk gaben im selben Zeitraum auch BNB mit rund vier und XRP mit etwa drei Prozent nach. Auslöser war der Ölpreis, der nach verschärften Tönen aus Teheran auf fast 102 US-Dollar stieg. Die Zinsen zehnjähriger US-Staatsanleihen liegen mit rund 4,85 Prozent so hoch wie seit Ende 2023 nicht mehr, und ein heißer Inflationswert am Freitag könnte eine Zinserhöhung der Fed zurück ins Spiel bringen.

Laut CoinMarketCap notiert der Dogecoin Kurs bei rund 0,0854 US-Dollar, der Marktwert liegt bei etwa 14,65 Milliarden US-Dollar. Damit steht DOGE rund 88 Prozent unter seinem Rekordhoch aus dem Mai 2021. Dabei hatte die Woche gut begonnen, denn seit dem 7. September ist DOGE über das Wormhole-Gateway Sunrise direkt auf Solana handelbar. Laut The Coin Republic wurden dort am ersten Tag über 19 Millionen US-Dollar umgesetzt, doch am Kurs änderte das bisher wenig.

Der Analyst dogegod sieht bei einem Ausbruch Raum bis 0,10 US-Dollar, hält sein Muster aber für geschwächt, falls DOGE unter 0,085 US-Dollar rutscht. Genau dort notiert der Coin jetzt, und jede seriöse Dogecoin Prognose hängt an den nächsten Tagesschlusskursen. Selbst wenn DOGE die 0,10 US-Dollar erreicht, bleibt offen, wie viel Luft ein Coin mit fast 15 Milliarden US-Dollar Marktwert noch hat.

Dogecoin Prognose am Limit, warum Pepeto als Dogecoin von 2026 gehandelt wird

Die Luft nach oben ist dünn, auch wenn die Woche gute Nachrichten brachte. Der Schritt auf Solana öffnet Haltern eine neue Chain, und der Rekordbestand der Wale zeigt, wie viel Geld in DOGE geparkt ist. Das stärkt den Coin langfristig, doch bei rund 14,65 Milliarden US-Dollar Marktwert wird er kaum noch jemandem ein Hundertfaches bescheren.

Die großen Meme-Coin-Gewinne entstanden meist bei denen, die den nächsten Coin zuerst fanden, und dafür braucht es Leute, die das schon einmal geschafft haben. Genau hier kommt Pepeto ins Spiel, denn nach Angaben des Projekts hat sein Mitgründer den ursprünglichen Pepe-Coin erschaffen. Hinter dem Meme steht keine bloße Idee, sondern eine Plattform, die bereits läuft. Ihre Börse PepetoSwap wickelt Trades schon heute zu einer Gebühr von 0,00 Prozent ab.

Frühe Käufer handeln bereits über diese Börse und haben den Presale auf mehr als 10,38 Millionen US-Dollar gebracht. Ihre Rechnung beginnt bei einem Presale-Preis von 0,000000188 US-Dollar, und ein Hundertfaches würde aus 1.000 US-Dollar rechnerisch 100.000 US-Dollar machen. Wer stattdessen auf Dogecoin selbst setzt, spielt ein völlig anderes Spiel. Dort braucht es erst einen Ausbruch über 0,095 US-Dollar, und auch der würde zunächst nur die Marke von 0,10 US-Dollar öffnen. Vom aktuellen Kurs aus wäre das ein Plus von rund 17 Prozent, und schon dafür braucht es ein nahezu perfektes Timing.

Pepeto bietet dagegen ein funktionierendes Produkt, einen Einstiegspreis, der von Stufe zu Stufe steigt, und eine tickende Uhr. Wie eine Wal-Wallet, die sich vor einer größeren Bewegung füllt, bleibt auch dieser Presale nicht dauerhaft beim aktuellen Preis. Das Projekt verweist auf eine näher rückende Notierung bei Binance, und sobald diese kommt, ist der Presale-Preis endgültig Geschichte.

Fazit

Für die Dogecoin Prognose zählt 0,085 US-Dollar, die Frage nach dem nächsten Meme-Lauf stellt sich aber unabhängig davon. Was die kommende Meme-Saison ausmacht, kann ein Coin von fast 15 Milliarden US-Dollar kaum liefern, selbst mit Solana-Anbindung. Pepeto steht für die andere Art von Trade, mit der Dogecoin-Käufer 2021 zu Millionären wurden, während andere zögerten. Mit laufender Börse und Bridge bietet das Projekt normalen Käufern die Ausgangslage früher Dogecoin-Wale. Jeder Tag des Wartens lässt eine weitere Stufe ohne Sie volllaufen, während die angekündigte Binance-Notierung näher rückt. Über Käufer, die vor dieser Notierung einsteigen, könnten die nächsten Artikel zur Dogecoin Prognose berichten.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Dogecoin Prognose für die kommenden Tage aus?

Kurzfristig vorsichtig, denn DOGE notiert an der Unterstützung bei 0,085 US-Dollar, und erst über 0,095 US-Dollar sehen Analysten Raum bis 0,10 US-Dollar.

Welches Potenzial sehen frühe Pepeto-Käufer?

Frühe Käufer peilen ein Hundertfaches an, also genau den Lauf, den Dogecoin seinen Käufern 2021 bescherte. Der Einstieg zum aktuellen Presale-Preis bleibt über die offizielle Pepeto-Website bis zur Notierung offen.