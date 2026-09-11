Die Aktienmärkte zeigen sich anhaltend volatil. Derzeit ist es schwierig, den Einstieg in Einzelwerte zu timen. Ob Zinspolitik, Krieg oder der Handelskrieg der USA gegen große Teile der restlichen Welt: Es ist viel Potenzial für Überraschungen da; nach oben wie nach unten. Dennoch lohnt es sich stets für Anleger, einzelne Werte detailliert in den Fokus zu nehmen. Wir blicken deshalb heute auf drei Aktien am Scheideweg. Wann kommt der Turnaround bei Lululemon nach dem jüngsten Einbruch? Bei RE Royalties reizt neben der hohen Dividendenrendite auch ein möglicher Verkauf. Und Eldorado Gold wandelt sich vom Edelmetallproduzenten zum breit aufgestellten Bergbau-Konzern!
Enthaltene Werte: US5500211090,CA2849025093,CA75527Q1081Den vollständigen Artikel lesen ...
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