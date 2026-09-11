Wissen ist Macht. Und wer es skalierbar verkauft, kann daraus ein lukratives Geschäftsmodell entwickeln. Genau darauf setzt der traditionsreiche Mining-Fachverlag Aspermont. Die Australier setzen ihren Wissensschatz von fast 200 Jahren über die globale Rohstoffindustrie mithilfe künstlicher Intelligenz in hochwertige Datenprodukte um. Das Skalierungspotenzial ist enorm. Bergbauriese Rio Tinto ist bereits als Auftraggeber an Bord, was als Ritterschlag gewertet werden kann. Palantir zeigt an anderer Stelle, wie stark die Nachfrage nach datenbasierten Entscheidungen wächst und wie profitabel digitale skalierbare Geschäftsmodelle sein können. Welche konkreten Chancen bieten sich Anlegern?
Enthaltene Werte: AU000000ASP3,US69608A1088,GB0007188757Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 inv3st.de