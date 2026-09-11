Wolfram erlebt eine historische Preisexplosion Kaum ein Rohstoff hat in den vergangenen Monaten eine vergleichbare Rallye hingelegt. Der Preis für Ammoniumparawolframat (APT) lag Anfang 2025 noch in einer relativ unspektakulären Spanne von etwa 310 bis 400 US-Dollar je Metric Ton Unit (dt.: Metrische Tonneneinheit) oder kurz: MTU. Über Jahre hatte sich der Markt damit weitgehend seitwärts bewegt. Dann kam die Trendwende. Ab Mitte 2025 setzte eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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