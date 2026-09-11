Osnabrück (ots) -
Osnabrück. Für die Hauptrolle des Olympia-Ruderers Hans Lenk im Kinosportdrama "Adams Acht" ging der Schauspieler Felix Kammerer körperlich an seine Grenzen. Der Österreicher hat sich einer extremen körperlichen Transformation unterzogen. "Ja, ich hatte zum Schluss fast neun Kilogramm extra drauf", sagte der 30-Jährige im Gespräch mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz). Er habe "monatelang Proteinpulver gefuttert wie ein Wahnsinniger", Ernährungscoaching gehabt und intensiv trainiert, um das körperliche Level für die wochenlangen Dreharbeiten im originalen Achterboot zu erreichen. Das historische Sportdrama über den Gold-Triumph des Deutschland-Achters von 1960 startet am 17. September in den Kinos.
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