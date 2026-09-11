Hamburg (ots) -Der NDR und die vier norddeutschen Volkshochschulverbände (NDS, SH, MVP, HH) starten eine Zusammenarbeit rund um Medienkompetenz und Demokratiebildung - unter dem gemeinsamen Motto "Auf Kurs bleiben - NDR und vhs im Norden".Menschen Orientierung geben, kritisches Denken fördern und demokratische Teilhabe stärken - das sind die gemeinsamen Ziele beider Partner. Mit einem Fortbildungsangebot zu den Themen Desinformation, Künstliche Intelligenz und Algorithmen in Sozialen Medien werden zum Beispiel ab Oktober 2026 Multiplikator*innen befähigt, diese Themen zukünftig an Kursteilnehmende in den Volkshochschulen zu vermitteln.Berbel Unruh, Verbandsdirektorin des Landesverbandes der Volkshochschulen Niedersachsens: "Demokratie braucht Medienkompetenz. Die Volkshochschulen im Norden können gemeinsam mit dem NDR mehr Bildungsangebote machen, die helfen, Desinformation und KI-Fakes zu erkennen, Informationen kritisch einzuordnen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Denn demokratische Teilhabe braucht Urteilsfähigkeit.""In diesen Zeiten brauchen wir mehr Medienkompetenz in allen gesellschaftlichen Gruppen, um Desinformation wirkungsvoll zu bekämpfen. Zahlreiche NDR Journalist*innen geben seit vielen Jahren Workshops in diesem Themenfeld, immer mit viel Bezug zur Praxis. Bislang richten sich diese Angebote vor allem an Schüler*innen und Senior*innen. In Zusammenarbeit mit den vhs wollen wir weitere Zielgruppen ansprechen. Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft", sagt Sofie Donges. Die Landesfunkhausdirektorin Hamburg ist in der Geschäftsleitung des NDR für das Thema Medienkompetenz zuständig.Mit den ersten Angeboten gehen der NDR und die Volkshochschulen in eine Pilotphase, um gemeinsam herauszufinden, welche Angebote funktionieren. Ab 2027 sind dann weitere Formate wie etwa Podcast-Projekte und weitere Angebote für Eltern, Lehrkräfte oder Schüler*innen möglich.Die konkreten FortbildungsangeboteDie Zusammenarbeit startet mit drei Präsenz-Fortbildungen zum Thema "Medienkompetenz vermitteln - Fake News und KI im Bildungsalltag". Die kostenlosen, ganztägigen Fortbildungen richten sich an pädagogisches Fachpersonal und Multiplikator*innen aus der Erwachsenen- und Jugendbildung. In zwei Blöcken vermitteln die NDR Journalist*innen André Schünke und Isabel Lerch praxisnah, wie Desinformation erkannt und KI-generierte Inhalte eingeordnet werden können.Die Fortbildungen finden am 05.10.2026 in der Volkshochschule Stralsund, am 05.11.2026 in der Volkshochschule Meldorf und am 19.11.2026 in der Volkshochschule Oldenburg statt - jeweils von 10-15 Uhr.Daneben wird es drei weitere Online-Vorträge geben, für die sich alleinteressierten Bürger*innen anmelden können:- 08.10.2026: Fake News oder verlässliche Information? Desinformation erkennen und einordnen https://ots.de/VBRWVU- 04.11.2026: KI-Fake oder echt? Wie wir gefälschte Inhalte erkennen https://ots.de/ackQq3- 02.12.2026: Meine Blase, deine Blase - wer und was beeinflusst, welche Infos mir begegnen? https://ots.de/mLQQjEAuftaktveranstaltung in HannoverAm 23. September 2026 findet im NDR Landesfunkhaus Hannover ein Abend im Dialog über Mediennutzung, Desinformation und demokratische Verantwortung statt. Ein Impuls der Medienwissenschaftlerin Prof. Dr. Caja Thimm eröffnet den Abend, anschließend diskutieren Pascal Siggelkow, verantwortlicher Redakteur ARD-faktenfinder, und Joyce Noufélé, Bereichsleiterin Digitalisierung der vhs Osnabrück, über Chancen und Gefahren von KI für die Nachrichten- und Bildungswelt. Durch den Abend führt NDR Moderator Arne-Torben Voigts. Ein Ensemble der NDR Radiophilharmonie sorgt für eine kleine musikalische Begleitung. Hierfür können Interessierte sich über diesen Link anmelden: https://www.ndr-veranstaltung.de/NDRundvhsPressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationMail: presse@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6349902