Im Fokus: Innovative Fasern, die den Komfort, die Leistungsfähigkeit und den Schutz der Arbeitnehmer verbessern

Die The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie, gab heute seine erstmalige Teilnahme an der NSC Safety Congress Expo bekannt, die vom 14. bis 16. September in Indianapolis stattfindet. Zudem feiert das Unternehmen die nordamerikanische Premiere seines Portfolios "FIBERS THATWORK" mit innovativen Lösungen für Arbeitskleidung, Uniformen und Schutzbekleidung.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260910830946/de/

The LYCRA Company will debut its FIBERS THAT WORK portfolio at the NSC Safety Congress Expo in Indianapolis, highlighting fiber technologies engineered to enhance comfort, durability, visibility, and protection in workwear and protective apparel.

"Komfort ist für die Leistungsfähigkeit von Arbeitskleidung von grundlegender Bedeutung", erklärte Tara Maurer-Mackay, Produktkategorie-Leiterin für Marken-Spezialprodukte bei The LYCRA Company. "Unsere Innovationen helfen Arbeitnehmern dabei, sich im Laufe des Tages an wechselnde Bedingungen anzupassen dank Fasern, die Feuchtigkeit ableiten und sie so auch beim Schwitzen trocken halten, dank dehnbarer Materialien, die ihnen Bewegungsfreiheit ermöglichen, sowie dank Lösungen, die die Sichtbarkeit im Interesse der Sicherheit verbessern. Dank unserer jahrzehntelangen Erfahrung im Bereich der Komforttechnologien sind wir in einer einzigartigen Position, um unseren Kunden dabei zu helfen, Bekleidung zu entwickeln, auf die sich Arbeitnehmer in anspruchsvollen Umgebungen verlassen können."

Die The LYCRA Company wird leistungsstarke Lösungen für zentrale Herausforderungen im Bereich der Arbeitskleidung vorstellen, darunter Feuchtigkeitsmanagement, Sichtbarkeit, antistatischer Schutz und Langlebigkeit.

Die LYCRA ANTISTATIC-Faser bietet eine inhärente antistatische Wirkung und gewährleistet gleichzeitig den lang anhaltenden Tragekomfort und die Passform, die man von der Marke LYCRA erwartet.

bietet eine inhärente antistatische Wirkung und gewährleistet gleichzeitig den lang anhaltenden Tragekomfort und die Passform, die man von der Marke LYCRA erwartet. Die LYCRA T400-Faser sorgt für strapazierfähige Stoffe für Arbeitskleidung, die bequemen Stretch, eine gleichbleibende Passform und Feuchtigkeitsmanagement bieten und bis zu 100 industrielle Waschgänge aushalten.

Dies sind nur einige der Innovationen aus dem stetig wachsenden "FIBERS THAT WORK"-Sortiment, die der steigenden Nachfrage nach Arbeitsbekleidungslösungen Rechnung tragen, welche Schutz, Komfort, Langlebigkeit und Nachhaltigkeit vereinen darunter auch Produkte aus recycelten und nachwachsenden Rohstoffen.

"Der heutige Markt für Arbeitskleidung erfordert Lösungen, die über den reinen Schutz hinausgehen", sagte Melissa McGlynn, Senior Strategic Account Manager. "Marken und Hersteller sind bestrebt, Komfort, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit zu verbessern und ihre Produkte gleichzeitig auf dem Markt von der Konkurrenz abzuheben. Der NSC Safety Congress Expo ist der ideale Rahmen, um zu demonstrieren, wie unsere Fasertechnologien diesen sich wandelnden Anforderungen gerecht werden."

Die Besucher sind herzlich eingeladen, The LYCRA Company am Stand 1855 im Pavillon für neue Aussteller im Indiana Convention Center zu besuchen, um Lösungen für Arbeitskleidung kennenzulernen und mit Vertretern des Unternehmens über aktuelle Markttrends zu sprechen. Um einen Termin im Voraus zu vereinbaren, besuchen Sie bitte diese Website.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company entwickelt und produziert innovative Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegeindustrie und ist Eigentümer führender Verbrauchermarken: LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. Die The LYCRA Company mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, USA, ist weltweit für ihre hochwertigen Produkte, ihr technisches Know-how und ihre Marketingunterstützung bekannt. The LYCRA Company konzentriert sich darauf, den Produkten seiner Kunden einen Mehrwert zu verleihen, indem sie einzigartige Innovationen entwickelt, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Weitere Informationen finden Sie unter thelycracompany.com.

LYCRA ist eine Marke von The LYCRA Company.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260910830946/de/

Contacts:

MEDIENKONTAKT:

Karie J. Ford

Karie.J.Ford@lycra.com