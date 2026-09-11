DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

EMISSIONSHANDEL - Die europäische Industrie kann mit weiteren Entlastungen beim Emissionshandel (ETS) rechnen. So soll die Investitionspflicht für Unternehmen zunächst gelockert werden. Außerdem sollen die Mitgliedsländer mehr in die Verantwortung genommen werden, Einnahmen aus dem Emissionshandel zu reinvestieren. Das geht aus einem parlamentarischen Bericht hervor, der dem Handelsblatt vorliegt. Konkret schlägt Berichterstatter Peter Liese (CDU) vor, dass die sogenannte Konditionalität nur für die freien Zertifikate gelten soll, die ab 2031 zusätzlich ins System gespeist werden. Bis zum Ende der 30er Jahre sollen sich die Bedingungen der Konditionalität dann schrittweise verschärfen. Es soll demnach nicht ausreichen, einen Transformationsplan zu haben, der bis 2039 reicht. Vielmehr muss früh damit begonnen werden, erste Schritte umzusetzen. Auch die Mitgliedstaaten will Liese stärker in die Pflicht nehmen. In Zukunft sollen die EU-Länder 75 Prozent der Einnahmen durch den ETS in die Dekarbonisierung investieren. Der Kommissionsvorschlag sah 50 Prozent vor. (Handelsblatt)

KRITISCHE INFRASTRUKTUR - Uniper-Chef Michael Lewis fordert klare Regeln und eine gebündelte Zuständigkeit für den Schutz kritischer Infrastruktur. "Mit dem KRITIS-Dachgesetz wurde die richtige Richtung eingeschlagen. Was wir jetzt noch brauchen, ist Klarheit bei den noch fehlenden Regelungen", sagte der Chef des Energiekonzerns zu Focus. "Wichtig wäre auch eine zentrale staatliche Einheit, die für die Bedrohungen zuständig ist - einen gebündelten Verantwortungsbereich", führte Lewis weiter aus. "In Deutschland aber kommunizieren wir mit zig Behörden, je nach Art der Bedrohung oder der Region, in der Gefahr droht. Das ist nicht nur mühsam, sondern zudem uneffektiv." Lewis warnte vor den Bedrohungen der kritischen Energie-Infrastruktur. (Focus)

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September 11, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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