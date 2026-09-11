Weimar (ots) -Am 17. September startet die 5. Staffel des Podcasts "Fuck you very, very much! Die größten Beefs im Musikbiz". Gewohnt unterhaltsam und authentisch erzählen die Hosts Markus Kavka und Jennifer Weist von neuen legendären Streitfällen der Musikbranche. Sechs neue Folgen, jeden Donnerstag neu in ARD Sounds, auf ardkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt. Außerdem können sich Fans auf eine Livefolge am 17. September auf dem Reeperbahn Festival in Hamburg freuen.Dafür erhält Host Jennifer Weist Unterstützung von Special Guest Matilda Jelitto. Gemeinsam besprechen sie ab 18:45 Uhr im Imperial Theater Hamburg den Beef der beiden Megastars Taylor Swift und Katy Perry. Wer nicht live vor Ort sein kann, kann diese Folge im Oktober in ARD Sounds hören.Auch in Staffel 5 von "Fuck you very, very much!" widmen sich Markus Kavka und Jennifer Weist legendären Konflikten der Musikgeschichte. Quer durch alle Genres und Jahrzehnte bieten die neuen Folgen spannende Streitfälle aus der Musikszene. Es kracht zwischen Freddie Mercury und David Bowie während der Aufnahmen zu "Under Pressure". Bei Fleetwood Mac zerbrechen Beziehungen, es kommt zu Handgreiflichkeiten und dem Ausstieg von Bandmitgliedern. Das Aufeinandertreffen von Moses P. und Stefan Raab endet mit einer gebrochenen Nase des TV-Entertainers. Metallica setzen ihr Bandmitglied Dave Mustaine vor die Tür. Daraufhin gründet er Megadeth, und es entbrennt ein jahrelanger Streit darüber, welche Band die härtere Metalband ist. Die Wege von Kool Savas und Eko Fresh trennen sich, was mehrere der wichtigsten Disstracks der deutschen Hip-Hop-Geschichte hervorbringt.Wie gewohnt erzählen die beiden Hosts nicht nur die Skandale, sondern lassen auch ihre Sicht auf die Branche einfließen. Musikerin Jennifer Weist kennt das Tour- und Bühnenleben aus erster Hand, Markus Kavka hat unzählige Stars getroffen und interviewt.Folgenübersicht 5. Staffel:- Folge 1: Kool Savas vs. Eko Fresh,17. September- Folge 2: Megadeth vs. Metallica, 24. September- Folge 3: Moses P. vs. Stefan Raab, 1. Oktober- Folge 4: Queen vs. David Bowie, 8. Oktober- Folge 5: Fleetwood Mac vs. Fleetwood Mac, 15. Oktober- Folge 6: Taylor Swift vs. Katy Perry (Livefolge vom Reeperbahn Festival), 22.OktoberImmer donnerstags gibt es eine neue Episode in ARD Sounds (https://www.ardsounds.de/sendung/fuck-you-very-very-much-die-groessten-beefs-im-musikbiz/urn:ard:show:5e38c56cdbb15089/), auf ardkultur.de und überall, wo es Podcasts gibt.Das Team des Podcasts "Fuck you very, very much!" darf sich Hoffnungen machen auf den PRIX EUROPA 2026. Die Folge "Drake vs. Kendrick Lamar (https://www.ardsounds.de/episode/urn:ard:episode:ff7e254ea3390393/)" aus Staffel 3 ist in der Kategorie Audio Music nominiert. In der Kategorie "Lieblingspodcast" war diese Folge bereits für den Preis für Popkultur nominiert.Über die Hosts:Jennifer Weist ist Frontfrau der Rockband "Jennifer Rostock" und solo als "Yaenniver" unterwegs. Sie moderierte sieben Jahre lang die Musiksendung "Update Deluxe". Sie engagiert sich gegen Rassismus, Misogynie und Queerfeindlichkeit und ist überzeugte Feministin. 2025 hat sie ihre Autobiografie "Nackt. Mein Leben zwischen den Zeilen" veröffentlicht, in der sie u.a. Machtmissbrauch und Sexismus in der Musikindustrie thematisiert.Markus Kavka begann seine Karriere bei VIVA, wechselte später zu MTV und moderiert heute u.a. das Kurzfilm-Magazin "unicato" (MDR) und Musikformate bei Deluxe Music TV. Seit über 30 Jahren sammelt er Anekdoten und Insiderwissen aus der Musikszene."Fuck you very, very much! Die größten Beefs im Musikbiz" ist eine Produktion von KUGEL UND NIERE für ARD Kultur. Seitens ARD Kultur zeichnen Rebecca Leiter (Redaktion) und Kristian Costa-Zahn (Head of Content) für das Projekt verantwortlich. Bei KUGEL UND NIERE liegen Produktion und Redaktion bei Michael Bartlewski und Johanna Bowman.Hinweis für Journalistinnen und JournalistenGerne stellen wir Ihnen die einzelnen Folgen vorab zur Rezension zur Verfügung. Melden Sie sich dafür bitte per Mail an julia.holzberg@ardkultur.de.Pressekontakt:Julia Holzberg, Presse und Marketing ARD Kultur, E-Mail: julia.holzberg@ardkultur.de, Telefon: 03643 52970 9933Christian Esser, Barbarella Entertainment, E-Mail: christian.esser@barbarella.de,Telefon: 0221 95159 00Original-Content von: ARD Sounds, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153004/6349918