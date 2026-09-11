The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.09.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2026
ISIN Name
CH0315955XXX CORP.ANDINA 16-26 MTN
US02209SAXXX ALTRIA GROUP 16/26
DE000A1ZNXXX OPUS-CHART.ISS.3 14/26FLR
US67066GAXXX NVIDIA 2026
XS1750986XXX ENEL FIN.INTL 18/26 MTN
FR0013444XXX DASSAULT SYS 19/26
XS2053052XXX EDP FIN. 19/26 MTN
USP2867KAXXX COLBUN 17/27 REGS
USJ12075AXXX DENSO 21/26 REGS
XS2353399XXX A.N.Z.BKG.GR 21/31 FLR
XS2373796XXX CMB INT.L.M. 21/26 MTN
USU6547TAXXX NISS.MOT.AC. 21/26 REGS
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A1869
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA06D/25
DE000RLP1XXX RHEINL.PF.SCHATZ.24/26VAR
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2719
DE000BU0EXXX BRD USCHAT.AUSG.25/10
DE000A162XXX BSK 1818 PF.S.552
US03945R1XXX ARCHER AVIATION WTS26 WARRANT
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2026
ISIN Name
CH0315955XXX CORP.ANDINA 16-26 MTN
US02209SAXXX ALTRIA GROUP 16/26
DE000A1ZNXXX OPUS-CHART.ISS.3 14/26FLR
US67066GAXXX NVIDIA 2026
XS1750986XXX ENEL FIN.INTL 18/26 MTN
FR0013444XXX DASSAULT SYS 19/26
XS2053052XXX EDP FIN. 19/26 MTN
USP2867KAXXX COLBUN 17/27 REGS
USJ12075AXXX DENSO 21/26 REGS
XS2353399XXX A.N.Z.BKG.GR 21/31 FLR
XS2373796XXX CMB INT.L.M. 21/26 MTN
USU6547TAXXX NISS.MOT.AC. 21/26 REGS
DE000DW6CXXX DZ BANK IS.A1869
DE000HEL0XXX LB.HESS.THR.CARRARA06D/25
DE000RLP1XXX RHEINL.PF.SCHATZ.24/26VAR
DE000DJ9AXXX DZ BANK IS.A2719
DE000BU0EXXX BRD USCHAT.AUSG.25/10
DE000A162XXX BSK 1818 PF.S.552
US03945R1XXX ARCHER AVIATION WTS26 WARRANT
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