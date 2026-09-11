Das Instrument PGN DE0005558696 PARAGON KGAA INH O.N. EQUITY hat seinen letzten Handelstag am 11.09.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument PGN DE0005558696 PARAGON KGAA INH O.N. EQUITY has its last trading date on 11.09.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument PGN DE0005558696 PARAGON KGAA INH O.N. EQUITY has its last trading date on 11.09.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
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