Berlin (ots) -Manchmal verrät ein einziges Wort mehr als jedes Sicherheitselement. Auf einer als Marlboro Adventure vertriebenen Zigarettenpackung findet sich im englischen Entwöhnungshinweis die Schreibweise "farmacist" statt "pharmacist". Was zunächst wie ein einfacher Schreibfehler wirkt, erweist sich bei näherer Betrachtung als Teil eines ungewöhnlichen Verpackungsmixes- und ist damit preiswürdig als "Schmuggelzigarette der Woche".Besonders bemerkenswert: "Farmacist" ist kein englisches Wort. Die Schreibweise entspricht vielmehr dem Begriff für Apotheker im Rumänischen und Albanischen. Zwar lässt sich daraus kein Herstellungsort ableiten. Der Fehler wirft jedoch Fragen zur Herkunft und Entstehung der Verpackung auf.Das Heißluftballon-Motiv basiert offenbar auf einer tatsächlich existierenden Marlboro Adventure beziehungsweise Marlboro Redland Limited Edition, die zeitweise in verschiedenen europäischen Märkten angeboten wurde. Selbst die EAN-13-Nummer wurde offenbar übernommen: Sie findet sich identisch in einer im Internet verfügbaren Produktdarstellung eines Duty-Free-Händlers. Dies legt nahe, dass bei der Gestaltung der Packung auf eine reale Produktabbildung als Vorlage zurückgegriffen wurde. Die übrige Gestaltung der Verpackung weicht deutlich von der bekannten Produktdarstellung ab. Je genauer man die Packung betrachtet, desto widersprüchlicher wirkt sie. Ein originales Adventure-Design wird mit modernen EU-Warnhinweisen, einer Duty-Free-Kennzeichnung und dem fehlerhaften Hinweis "farmacist" kombiniert. Hinzu kommen Auffälligkeiten bei der Anordnung der Warnhinweise sowie bei den Kennzeichnungen zur Rückverfolgbarkeit. Insgesamt entsteht der Eindruck einer Verpackung, die aus unterschiedlichen Vorlagen zusammengesetzt wurde.Eine deutsche Steuerbanderole fehlt. Die Packung wird als Duty-Free-Ware ausgewiesen. Damit ist sie jedenfalls nicht als regulär in Deutschland versteuerte Tabakware gekennzeichnet.BVTE-Hauptgeschäftsführer Jan Mücke dazu: "Der Schwarzmarkt kennt keine Grenzen - die Steuerpolitik sollte die Realität endlich zur Kenntnis nehmen. Diese Packung zeigt, wie der Schwarzmarkt internationale Verpackungen und Kennzeichnungen für seine Zwecke nutzt. Wer die Steuerschraube immer weiter anzieht, vergrößert den Preisabstand zum illegalen Markt - und riskiert damit, dass die erwarteten Steuereinnahmen weiter schmelzen."Jede fünfte Zigarettenpackung in Deutschland wird nicht hier versteuert. Der BVTE fordert deshalb eine kluge Tabaksteuerpolitik mit Augenmaß, die neben den Einnahmeerwartungen auch die Folgen für den legalen Markt und den Schwarzmarkt berücksichtigt. Zugleich müssen Zoll und Strafverfolgungsbehörden ausreichend ausgestattet sein, um den illegalen Handel wirksam bekämpfen zu können.Mit der Serie "Schmuggelzigarette der Woche" macht der BVTE auf die unterschiedlichen Erscheinungsformen des illegalen Tabakhandels aufmerksam. Der aktuelle Fall zeigt, wie professionell illegale Tabakwaren inzwischen gestaltet werden. Oft sind es kleine Details wie Schreibfehler, widersprüchliche Kennzeichnungen oder ungewöhnliche Verpackungskombinationen, die Hinweise auf eine mögliche Fälschung liefern und Fragen zur Herkunft aufwerfen.Schwarzmarkt-Fakten:- Jede fünfte Zigarettenpackung in Deutschland wurde nicht hier versteuert (Ipsos- Entsorgungsstudie 2025 (https://www.pmi.com/content/dam/pmicom/global/docs/itp/kpmg-illicit-cigarette-consumption-europe-2025-results.pdf)).- BVTE-Themenseite (https://www.bvte.de/de/themen/daten-zum-tabakmarkt) Zigarettenschmuggel- DZV Deutscher Zigarettenverband (https://www.zigarettenverband.de/themen/zahlen-und-fakten)- Der Schwarzmarkt-Tracker (https://reemtsma-politik.de/thema/illegale-produkte/) des BVTE-Mitgliedsunternehmens Reemtsma dokumentiert fortlaufend Sicherstellungen des Zolls und macht aktuelle Entwicklungen im illegalen Zigarettenhandel sichtbar. Die dort erfassten Fälle bilden nicht den gesamten Schwarzmarkt ab, zeigen aber dessen Dynamik.Ansprechpartner für Rückfragen:Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE)Jan MückeHauptgeschäftsführerGeorgenstraße 2510117 BerlinTel. +49 30 88 66 36 - 123presse@bvte.debvte.de | linkedin.de/company/bvteOriginal-Content von: Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/141532/6349929