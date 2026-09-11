Stärkere US-Erzeugerpreise haben die Erwartungen am Markt erneut verschoben. Anleger rechnen wieder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung im September. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank Federal Reserve im September ist nach den neuesten Inflationsdaten gestiegen. Auslöser war der jüngste Erzeugerpreisindex (PPI), der stärker ausfiel als von vielen Marktteilnehmern erwartet. Die Märkte rechnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 ARIVA.de