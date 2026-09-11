Generative Sprachmodelle treten zunehmend aus ihrer Rolle als rein passive Chat-Partner heraus. Besonders bei der Kundenberatung bietet das Chancen. In der Praxis zeigen sich aber auch die technologischen und kognitiven Grenzen. Als ChatGPT Ende 2022 an Popularität gewann, waren die Stärken dieser Technologie noch relativ eingeschränkt. Nutzer:innen haben Prompts eingetippt, die KI hat Texte als Antwort darauf generiert. Heute können spezialisierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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