WIESBADEN (ots) -Gästeübernachtungen, Juli 202658,4 Millionen+3,2 % zum VorjahresmonatIm Juli 2026 verbuchten die Beherbergungsbetriebe in Deutschland 58,4 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das 3,2 % mehr als im Juli 2025.Zunahme bei Übernachtungen von Gästen aus dem In- und AuslandDie Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland nahm im Juli 2026 gegenüber Juli 2025 um 3,2 % auf 47,7 Millionen zu. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg ebenfalls um 3,2 % auf 10,8 Millionen.Januar bis Juli 2026: Neuer Rekordwert für diesen ZeitraumIm Zeitraum Januar bis Juli 2026 konnten die Beherbergungsbetriebe insgesamt 282,1 Millionen Übernachtungen verbuchen. Damit lag die Übernachtungszahl 0,9 % höher als im Vorjahreszeitraum und 0,4 % über dem bisherigen Rekordwert von 281,1 Millionen Übernachtungen für diesen Zeitraum aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland stieg gegenüber dem Vorjahreszeitraum 2025 um 0,8 % auf 235,0 Millionen. Bei den Gästen aus dem Ausland stieg die Übernachtungszahl um 1,0 % auf 47,1 Millionen.Methodische Hinweise:Alle Angaben beziehen sich auf Beherbergungsbetriebe (Hotels, Gasthöfe und Pensionen, Ferienunterkünfte und ähnliche Beherbergungsstätten, Campingplätze und sonstige tourismusrelevante Unterkünfte) mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten beziehungsweise zehn Stellplätzen auf Campingplätzen.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse sind voraussichtlich Ende September 2026 im Statistischen Bericht "Monatserhebung im Tourismus" auf der Themenseite "Tourismus" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes verfügbar.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.Weitere Auskünfte:TourismusTelefon: +49 611 75 4851www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Original-Content von: Statistisches Bundesamt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/32102/6349949