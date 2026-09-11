Der DAX steht am Freitag vor dem wichtigsten Konjunkturtermin der Woche. Die US-Verbraucherpreise dürften darüber entscheiden, ob der deutsche Leitindex nach seinem jüngsten Rückschlag eine Erholung startet oder die Korrektur fortsetzt. Trotz des Ölpreisschocks und steigender Anleiherenditen spricht die kurzfristig überverkaufte Lage zunächst für eine Gegenbewegung. Ein unerwartet kräftiger Inflationsanstieg könnte dieses Szenario jedoch schnell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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