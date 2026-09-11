Fortschritt in Tansania: Lake Victoria Gold - Weg frei für den Bau der Imwelo-Goldmine

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Lake Victoria Gold räumt bei Imwelo die nächste Bauhürde aus: Das abgeschlossene Land- und Entschädigungsprogramm stärkt Social Licence, Infrastrukturplanung und Weg zur ersten Goldförderung.

Für Minenentwickler in Schwellenländern entscheidet sich der Weg zur ersten Goldförderung selten allein an der Geologie - der tatsächliche Zeitplan hängt unter anderem auch am gesicherten Landzugang und der gesellschaftlichen Akzeptanz vor Ort (Social Licence to Operate). Lake Victoria Gold (TSXV: LVG; Frankfurt: E1K) demonstriert auf seinem voll genehmigten Vorzeigeprojekt Imwelo in Tansania bemerkenswerte Umsetzungskraft: Nach nur fünf Wochen hat das Unternehmen die formelle Offenlegungsphase des Phase-3-Landbewertungs- und Entschädigungsprogramms erfolgreich abgeschlossen und damit das Fundament für den anstehenden Minenbau zügig freigeräumt.

Reibungsloser Landprozess sichert zusätzliche Flächen für Infrastruktur

In enger Abstimmung mit den Behörden des Chato-Distrikts und den Gemeindevertretern erzielte Lake Victoria Gold eine breite Zustimmung: Eine überwältigende Mehrheit der betroffenen Landhalter (Project Affected Persons, PAPs) hat die behördlich geprüften Bewertungsunterlagen bereits unterzeichnet.

Während der Konsultationen ergab sich für das Unternehmen zudem eine strategische Gelegenheit: Auf ausdrücklichen Wunsch lokaler Landbesitzer kaufte Lake Victoria Gold deren Grundstücke vollständig auf - inklusive Flächen außerhalb des ursprünglichen Programmumfangs, um deren wirtschaftliche Lebensgrundlage nachhaltig abzusichern. Für Investoren ist dieser Schritt doppelt positiv:

Zusätzlicher Projektfußabdruck: LVG sichert sich frühzeitig das nötige Areal für Camp-Unterkünfte, Werkstätten und Verarbeitungsanlagen.

Kein späterer Zeitverlust: Künftige Erweiterungen machen keinen separaten, zeitraubenden Akquisitionsprozess mehr erforderlich.

Hohe soziale Akzeptanz: Das partnerschaftliche Vorgehen mit der lokalen Gemeinschaft festigt den Rückhalt in der Region.

Massives De-Risking auf dem Weg zur Bauphase

Nach Abschluss der Vor-Ort-Verifizierungen erstellt das staatliche Gutachterteam nun den finalen Phase-3-Bewertungsbericht. Sobald dieser durch das Office of the Chief Government Valuer im tansanischen Ministerium für Land und Siedlungsentwicklung bestätigt ist, fließen die Entschädigungszahlungen planmäßig an die Anspruchsberechtigten.

CEO Marc Cernovitch hob hervor, dass ungelöste Landfragen in der Bergbaubranche zu den gravierendsten Faktoren für Projektverzögerungen zählen. Mit dem erfolgreichen Abschluss von nunmehr drei aufeinanderfolgenden Landprogrammen habe Lake Victoria bewiesen, wie effektiv das Zusammenspiel aus transparentem tansanischem Bergbaurecht und proaktiver Gemeindearbeit funktioniert.

Für Rohstoffinvestoren bedeutet dieser Schritt ein substanzielles De-Risking: Das im produktiven Lake-Victoria-Goldfeld gelegene Imwelo-Projekt überwindet die letzten administrativen Hürden und schaltet direkt in die Phase der Standortinfrastrukturerrichtung und Minenkonstruktion.

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