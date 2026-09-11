Die Lufthansa-Aktie zeichnet sich im bisherigen Jahresverlauf durch hohe Kursschwankungen aus. Die Handelsspanne reicht von etwa 7,20 bis 10 €. Seit dem Hoch Anfang Juli befindet sich die Aktie wieder in einem deutlichen Abwärtstrend. Am Freitag notiert sie aktuell bei 7,70 €. Hier stellt sich die Frage: Sind das jetzt wieder gute Einstiegschancen? Hohe Kosten belasten Durch die erneute Eskalation im Iran-Konflikt sind die Kerosinpreise zuletzt wieder ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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