SpaceX muss seine KI-Infrastruktur in Tennessee und Mississippi offenbar umfangreicher umbauen als geplant. Probleme mit der Stromversorgung und Kühlung verzögern die Bereitstellung von Rechenleistung für Google. Das ist brisant: Ab Oktober soll der Tech-Riese monatlich 920 Millionen US$ an SpaceX zahlen. Für Anleger wird der Vorgang zum Realitätscheck für die milliardenschwere KI-Strategie. 110.000 GPUs müssen zuverlässig laufen Der mehrjährige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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