Anthropic wirft chinesischen KI-Firmen vor, Kundenanfragen heimlich an Claude weitergeleitet zu haben - darunter Aufnahmen von Militärstandorten und Zugangsdaten des russischen Verteidigungsministeriums. Die KI-Firma Anthropic wirft chinesischen Rivalen vor, Anfragen von Nutzern heimlich zu ihr umgeleitet zu haben, statt sie mit der eigenen Software zu beantworten. Dadurch seien zum Teil auch Daten staatlicher Stellen aus China und Russland in Systemen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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