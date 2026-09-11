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Cantourage erweitert Portfolio um neue Cannabis-Wirkstoffe für innovative Rezepturarzneimittel



11.09.2026 / 09:20 CET/CEST

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Rohextrakt und Destillat auf Basis des Strains "Blue Dream" ermöglichen Apotheken die Herstellung neuer Darreichungsformen

Vorstellung zur expopharm in München geplant Die Cantourage Group SE ("Cantourage", ISIN: DE000A3DSV01), ein führendes europäisches Unternehmen für medizinisches Cannabis, erweitert ihr Produktangebot um neue Cannabis-Wirkstoffe in Form eines Rohextrakts und eines Destillats. Die neuen Wirkstoffe sind für die Weiterverarbeitung in Apotheken vorgesehen und eröffnen damit zusätzliche Möglichkeiten für die patientenindividuelle Herstellung von Rezepturarzneimitteln. Auf Basis der neuen Wirkstoffe können Apotheken - im Rahmen der jeweils geltenden rechtlichen und pharmazeutischen Vorgaben - unterschiedliche Darreichungsformen als Rezepturarzneimittel herstellen. Dazu können unter anderem Lösungen, Suppositorien (Zäpfchen), Inhalationsprodukte (Vapes) sowie oral einzunehmende Darreichungsformen (Edibles) wie beispielsweise Gummis gehören. Cantourage erweitert damit das bislang vor allem durch Cannabisblüten und bestehende Extraktprodukte geprägte Angebot um Wirkstoffe, die Apotheken größere Flexibilität bei der Herstellung individueller Rezepturen ermöglichen. Ziel ist es, Ärzten, Apotheken und Patienten zusätzliche Optionen für eine auf den jeweiligen Bedarf abgestimmte Therapie mit cannabinoidhaltigen Arzneimitteln zur Verfügung zu stellen. Bewährte Genetik "Blue Dream" als Basis Als Ausgangsbasis für die neuen Wirkstoffe setzt Cantourage auf die bei Patienten etablierte und geschätzte Cannabis-Genetik "Blue Dream". Durch die Verarbeitung zu Rohextrakt beziehungsweise Destillat wird diese Genetik für neue pharmazeutische Anwendungen und Darreichungsformen zugänglich gemacht. Die eigentliche Herstellung der patientenindividuellen Rezepturarzneimittel erfolgt in der Apotheke. Damit verbindet Cantourage die Bereitstellung standardisierter Cannabis-Ausgangsstoffe mit der pharmazeutischen Kompetenz der Apotheken bei der individuellen Rezepturherstellung. "Mit der Einführung von Rohextrakt und Destillat schaffen wir eine neue Grundlage für innovative Cannabis-Rezepturen in deutschen Apotheken. Medizinisches Cannabis muss aus unserer Sicht nicht auf Blüten und wenige etablierte Darreichungsformen beschränkt bleiben. Die Rezepturherstellung bietet die Möglichkeit, Patienten wesentlich differenzierter zu versorgen und neue, anwenderfreundliche Produktformate verfügbar zu machen", sagt Philip Schetter, CEO der Cantourage Group SE. Zusätzlicher Wachstumsmarkt mit hohem Selbstzahleranteil Cantourage sieht insbesondere im Bereich individuell hergestellter Cannabis-Rezepturen ein attraktives zusätzliches Marktsegment. Nach Einschätzung des Unternehmens dürfte sich ein wesentlicher Teil dieses Marktes als Selbstzahlermarkt entwickeln. Damit bleibt die Nachfrage in diesem Segment nur in geringerem Maße von Erstattungsentscheidungen und regulatorischen Rahmenbedingungen der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) abhängig. Das Unternehmen erwartet, dass die zunehmende Vielfalt verfügbarer Wirkstoffe und Darreichungsformen dazu beitragen kann, medizinisches Cannabis für weitere Patientengruppen zugänglich zu machen und zugleich die Rolle der Apotheken bei der individuellen Cannabistherapie zu stärken. Vorstellung der neuen Wirkstoffe auf der expopharm in München Die Markteinführung ist rechtzeitig zur expopharm, der europäischen Leitmesse für den Apothekenmarkt in München vorgesehen. Cantourage wird die neuen Wirkstoffe dort erstmals einem breiteren Fachpublikum aus Apotheken und pharmazeutischen Marktteilnehmern vorstellen. Die in dieser Meldung veröffentlichte Information und daraus erwartete Umsatz und Ergebnisbeiträge wurden in der Prognose vom 31. August 2026 bereits berücksichtigt. Über Cantourage Cantourage ist ein führendes europäisches Unternehmen für die Herstellung und den Vertrieb von Medizinalpräparaten und Arzneimitteln auf Basis von Cannabis. Mit einem erfahrenen Managementteam und seiner "Fast Track Access"-Plattform ermöglicht Cantourage es Produzenten aus aller Welt, schneller, leichter und kosteneffizienter Teil des wachsenden europäischen Marktes für medizinisches Cannabis zu werden, indem es deren Cannabis-Rohmaterial und -Extrakte weiterverarbeitet und vertreibt. Dabei stellt Cantourage stets die Einhaltung der höchsten europäischen pharmazeutischen Qualitätsstandards sicher. Das Unternehmen bietet Produkte in pharmazeutischer Qualität in allen relevanten Marktsegmenten an: getrocknete Blüten, Extrakte, Dronabinol und Cannabidiol. Cantourage wurde am 11. November 2022 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert - DE000A3DSV01(ISIN).



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