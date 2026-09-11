Hamburg (ots) -Am 13. September wird weltweit der Internationale Tag der Schokolade gefeiert. Ein willkommener Anlass zum Genießen, aber auch ein Tag, um hinter die Kulissen der süßen Versuchung zu blicken. Denn in vielen Anbaugebieten, besonders in Westafrika, gehören Armut, illegale Kinderarbeit und Ausbeutung in der Kakaoindustrie nach wie vor zum Alltag. Der Schokoladenhersteller Tony's Chocolonely (https://de.tonyschocolonely.com/pages/jahrlicher-fair-report-2024-2025) nimmt den Tag zum Anlass, um an die gesamte Branche zu appellieren: Menschenrechte müssen von der Kakaofarm bis zur fertigen Tafel an erster Stelle stehen.Schokolade soll Freude machen und zwar allen, die an ihrer Herstellung beteiligt sind. Tony's Chocolonely (https://de.tonyschocolonely.com/pages/jahrlicher-fair-report-2024-2025) setzt sich deshalb konsequent für eine Lieferkette ein, bei der das Wohl der Kakaofarmer:innen und ihren Familien wichtiger ist als kurzfristige Gewinne. Dass das funktioniert, zeigt das Unternehmen mit seinem eigenen Beschaffungsmodell.Ziel ist die Beendigung von Ausbeutung in der LieferketteUm die Missstände in der Branche nachhaltig zu verändern, braucht es starke Partner. Deshalb hat das Unternehmen 2019 die Plattform Tony's Open Chain (https://www.tonysopenchain.com/) ins Leben gerufen. Über diese Initiative können auch andere Schokoladenhersteller und Handelsmarken ihre Kakaobohnen nach den Beschaffungsprinzipien von Tony's beziehen und so gemeinsam Verantwortung übernehmen.Die messbaren Fortschritte in den direkten Lieferketten von Tony's zeigen den Erfolg dieses Ansatzes:Weniger Kinderarbeit: Durch gezielte Kontroll- und Hilfssysteme (CLRMS) liegt die ermittelte Kinderarbeitsrate in den direkten Partner-Kooperativen von Tony's dauerhaft unter 5 %, während sie im regionalen Durchschnitt in Westafrika bei knapp 50 % liegt.Höhere Einkommen: Inzwischen nehmen 32.133 Farmer an Programmen teil, die darauf abzielen, ein existenzsicherndes Einkommen zu ermöglichen. Das ist ein Zuwachs von 47 % gegenüber dem Vorjahr.Starkes Netzwerk: Bereits 22 Schokoladenmarken und Handelspartner ("Mission Allies") haben sich der Plattform angeschlossen, um gemeinsam für fairere Bedingungen zu sorgen.Der Weltschokoladentag zeigt somit nicht nur die Herausforderungen auf, sondern beweist auch: Eine nachhaltige Veränderung der Kakaobranche ist möglich, wenn Unternehmen zusammenarbeiten.Pressekontakt:Irina Jägeririna@heroes-heroines.comOriginal-Content von: Tony's Chocolonely, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164782/6349994