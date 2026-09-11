München (ots) -Starke Quote: 26,5% Marktanteil konnte "Verlorene Seelen. Ein Krimi aus Passau" gestern für sich verbuchen: 5,3 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen am Donnerstag, 10. September 2026, den 10. Film der erfolgreichen BR/ARD Degeto-Reihe im Ersten.Bereits am 17. September folgt mit "Wer einmal lügt. Ein Krimi aus Passau" der nächste Fall für Frederike Bader und Ferdinand Zankl.Seit Montag, 7. September, sind alle elf Filme der erfolgreichen BR/ARD Degeto-Reihe für ein Jahr als Box Set in der ARD Mediathek verfügbar.Und die Erfolgsgeschichte der Reihe wird fortgeschrieben: Ab Oktober 2026 entstehen in Passau und Umgebung sowie in München zwei weitere Filme der BR/ARD-Degeto-Reihe. Unter den Arbeitstiteln "Mit wehenden Fahnen" und "Am Pranger" ermitteln Marie Leuenberger und Michael Ostrowski als Frederike Bader und Ferdinand Zankl in ihrem 12. und 13. gemeinsamen Fall. An ihrer Seite spielen wieder Nadja Sabersky als Frederikes Tochter Mia, außerdem Stefan Rudolf, Xenia Tiling und Marco Eschrich, Bettina Mittendorfer, Alexander Gaida. In Episodenhauptrollen sind u. a. Lara Feith, Thomas Anzenhofer, Paul Triller, Claudia Geisler-Bading, Stefan Murr, Genija Rykova zu sehenRegie bei den beiden Filmen führt Franziska Schlotterer. Die Drehbücher stammen von Michael Vershinin. Die Redaktion liegt bei Claudia Luzius (BR) und Katja Kirchen (ARD Degeto Film), produziert werden die Filme von Hager Moss Film (Produzentin: Diana Chylla, ausführender Produzent: Götz Marx) im Auftrag von ARD Degeto Film und BR.Die Dreharbeiten für beide Filme finden von 5. Oktober bis 4. Dezember 2026 in Passau und Umgebung sowie in München statt, die Ausstrahlung ist voraussichtlich für 2027 geplant.Inhalte und Infos der beiden neuen Filme aus der Reihe "Ein Krimi aus Passau":"Mit wehenden Fahnen. Ein Krimi aus Passau" (AT, 12)Regie: Franziska SchlottererDrehbuch: Michael VershininDarstellende: Marie Leuenberger, Michael Ostrowski, Nadja Sabersky, Xenia Tiling, Lara Feith, Thomas Anzenhofer, Paul Triller, Rupert J. Seidl, Gabriel Oceano Schlager, Ludwig Brix, Stefan Murr, Genija Rykova u. a.Redaktion: Claudia Luzius (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto)Produktion: Hager Moss Film (Produzentin: Diana Chylla, ausführender Produzent: Götz Marx) im Auftrag von ARD Degeto und BR für die ARDKurzinhaltLaura Schmidt (Lara Feith), Service-Kraft in der Westernstadt "Dark Rivers" vor den Toren Passaus, sucht nach ihrem spurlos verschwundenen Freund Moritz Aichinger (Gabriel Oceano Schlager), Sohn einer Passauer Brauereidynastie. Laura beauftragt Privatdetektiv Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski), der fortan Undercover in der Westernstadt ermittelt. Unterstützt wird er durch Frederike Bader (Marie Leuenberger). Es stellt sich heraus: Moritz Aichinger wurde entführt, und nach einer gescheiterten Geldübergabe geht es schließlich um Leben und Tod."Am Pranger. Ein Krimi aus Passau" (AT, 13)Regie: Franziska SchlottererDrehbuch: Michael VershininDarstellende: Marie Leuenberger, Michael Ostrowski, Nadja Sabersky, Stefan Rudolf, Xenia Tiling, Marco Eschrich, Bettina Mittendorfer, Alexander Gaida, Tanja Schleiff, Johannes Silberschneider, Claudia Geisler-Bading, Raphael Dwinger, Jürgen Plüss u. a.Redaktion: Claudia Luzius (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto)Produktion: Hager Moss Film (Produzentin: Diana Chylla, ausführender Produzent: Götz Marx) im Auftrag von ARD Degeto und BR für die ARDKurzinhaltEin Brandanschlag auf die Asservatenkammer der Passauer Polizei vernichtet etliche Beweismittel laufender Verfahren - und fordert das Leben eines Polizisten. Kripo-Chef Jochen Mohn (Stefan Rudolf) wird verantwortlich gemacht und suspendiert, das LKA übernimmt. In seiner Verzweiflung wendet sich Mohn an Ex-Polizistin Frederike Bader (Marie Leuenberger) und Ferdinand Zankl (Michael Ostrowski). Gemeinsam versuchen sie, seinen Ruf wiederherzustellen und stoßen dabei auf ein skrupelloses Netzwerk.Alle Informationen zur Reihe "Ein Krimi aus Passau" finden Sie unter: br.de/presse/inhalt/pressedossiers/krimis-aus-passau-reihe-leuenberger-ostrowski-100.htmlFotos über: www.br-foto.de E-Mail: bildmanagement@br.de oder über www.ard-foto.dePresse-SetbesuchBitte geben Sie uns Bescheid, wenn Sie Interesse an einem Presse-Setbesuch haben.Pressekontakt:BR-PressestelleGesine PucciE-Mail: gesine.pucci@br.deTel. +49 (0)89 5900-10556www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6349992