KI-generiertes Bild. SAP und Oracle sprechen unterschiedliche Sprachen - Stockbuddy hilft. SAP Oracle - Softwareaktien Auslaufmodell? In der Nacht zum Freitag, kurz nach dem Handelsschluss in New York, hat Oracle die Zahlen für das erste Quartal seines Geschäftsjahres 2027 vorgelegt. Für einen amerikanischen Softwarekonzern ist das ein gewöhnlicher Termin. Für deutsche Anleger war es einer der aufschlussreichsten des Monats - allerdings nicht nur wegen Oracle. Wichtig für die Märkte: Oracle konnte die Erwartungen entspannt erfüllen, was möglicherweise den Blick auf die Perspektiven aller Softwarefirmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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