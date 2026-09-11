München (ots) -Ein epischer Kinoklassiker kommt zum 35-jährigen Jubiläum erneut auf die große Leinwand: Digital restauriert und in 4KKevin Costners Regiedebüt und Klassiker der Filmgeschichte wird von LEONINE Studios 35 Jahre nach seiner deutschen Premiere in einer spektakulären Wiederaufführung als Alternative Content erneut in die Kinos gebracht - komplett restauriert und in 4K!Im Rahmen des diesjährigen Locarno Film Festivals feierte die restaurierte Fassung in einem Extented Cut von ca. 236 Minuten eine einzigartige Uraufführung: Auf der gigantischen Leinwand und vor über 6.000 Zuschauern sorgte DER MIT DEM WOLF TANZT für Begeisterung auf der Piazza Grande. Die Restaurierung ist ein Projekt von Locarno Heritage in Zusammenarbeit mit der Schweizer Cinegrell.Ab dem 05. November 2026 werden alle deutschen Kinofans Gelegenheit haben, den Filmklassiker, der 1991 mit sieben Oscars ausgezeichnet wurde, neu zu entdecken und bildgewaltiger denn je zu erleben!Leutnant John Dunbar (Kevin Costner) lässt sich 1863 an die äußerste Grenze der Zivilisation an einen einsamen Posten im Gebiet amerikanischer Ureinwohner versetzen. Er will den Wilden Westen erleben, bevor es ihn nicht mehr gibt. Einsamkeit und die Angst vor den Sioux prägen seinen Alltag, doch ein Stamm der Lakota-Sioux nimmt ihn in seinen Kreis auf und gibt ihm den Namen "Der mit dem Wolf tanzt". Die scheinbare Friede hat jedoch ein abruptes Ende, als die Armee ihn aufspürt...Kevin Costner schuf mit seinem Regiedebüt ein ebenso emotionales wie bildgewaltiges Meisterwerk, ein Westernepos, das mit 7 Oscars ausgezeichnet wurde, u. a. in den Kategorien Bester Film und Beste Regie. Das auf Englisch und in der Sprache Lakota gedrehte Westernepos ist ein berührendes Porträt einer bedrohten Lebensweise und ein zeitloses Plädoyer für Menschlichkeit.Presseanfragen:AIM - CREATIVE STRATEGIES & VISIONSSimone BachofnerTel: 030 / 61 20 30 - 70E-Mail: Simone.Bachofner@aim-pr.deOriginal-Content von: LEONINE Studios, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136327/6350007