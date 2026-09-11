Berlin (ots) -"Hermann-Josef Baaken hat aus komplizierten politischen Diskussionen zuverlässig das herausgezogen, was da nicht hineingehörte - Fremdkörper, Missverständnisse und gelegentlich auch gut gemeinte, aber praxisferne Ideen." Mit diesen Worten würdigt DVT-Präsident Cord Schiplage den Sprecher der Geschäftsführung des Deutschen Verbandes Tiernahrung (DVT) auf der 26. DVT-Jahrestagung in Berlin. Dr. Hermann-Josef Baaken, der den Posten seit 2013 bekleidete, tritt zum Jahresende in den Ruhestand.Baaken erklärte der Politik, dass die Futtermittelwirtschaft nicht am Rand der Wertschöpfungskette steht, sondern mittendrin: bei Tiergesundheit, Leistung, Nachhaltigkeit, Lebensmittelsicherheit und wirtschaftlichem Erfolg. Er identifiziert Themen mit starker Stimme und setzt sie so um, wie es die Zielgruppe, das Medium und der Kommunikationsanlass verlangen.Nach Abitur und agrarwissenschaftlichem Studium mit Schwerpunkt Wirtschafts- und Sozialwissenschaften promovierte Baaken an der Universität Bonn. 1989 startete er seine Karriere bei der Bayer AG und prägte dort in unterschiedlichen Funktionen die Unternehmenskommunikation mit. Neben seinem Beruf ist Baaken ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der Theodor-Brinkmann-Stiftung an der Landwirtschaftlichen Fakultät der Universität Bonn. Seit 2017 leitet er zudem als Vorsitzender den Sportbund Rhein-Kreis Neuss und engagiert sich kommunalpolitisch in seinem Heimat-Wahlkreis.Cord Schiplage resümiert: "Genau deshalb ehren wir Hermann-Josef Baaken heute nicht nur für ein Amt, nicht nur für Funktionen und Stationen, sondern für Haltung: für Verlässlichkeit, für Gesprächsfähigkeit, für klare Kante, für Beharrlichkeit, für seine Leidenschaft für Landwirtschaft und Tiernahrung - und für die Fähigkeit, Menschen mitzunehmen, ohne sich dabei zu verbiegen."HintergrundDer DVT-Award wird jährlich an eine Person vergeben, die sich durch besondere Leistungen beispielhaft über längere Zeit direkt oder indirekt für die Futtermittelwirtschaft einsetzt oder eingesetzt hat. Der DVT-Award wurde 2026 zum zwölften Mal vergeben. Bisherige Preisträger waren Prof. Dr. Dr. Dr. h. c. Andreas Hensel, Werner Schwarz, Peter Radewahn, Jan Lahde, Prof. Dr. Wilhelm Windisch, Professor Dr. Hubert Spiekers, Alexander Döring, Dr. Walter Staudacher, Dr. Hermann-Josef Nienhoff, Helmut Wulf und Franz-Josef Holzenkamp.Weitere InformationenWeitere Preisträger (https://www.dvtiernahrung.de/branche/dvt-award)Impressionen zur Award-Verleihung stehen in Kürze auf dem YouTube-Kanal des DVT zur Verfügung.Über den DVTDer Deutsche Verband Tiernahrung e. V. (DVT) vertritt als unabhängiger Wirtschaftsverband die Interessen der Unternehmen, die Futtermittel, Vormischungen und Zusatzstoffe für Nutz- und Heimtiere herstellen, lagern und damit handeln.Pressekontakt:Deutscher Verband Tiernahrung e. V. (DVT)Mark Jungbluth | PressesprecherBeueler Bahnhofsplatz 18 | 53225 BonnTelefon: +49 228 97568-23 | mobil: +49 178 6387828 |jungbluth@dvtiernahrung.de | www.dvtiernahrung.de| linkedin.com/company/dv-tiernahrung | tinyurl.com/DVT-YoutubeOriginal-Content von: Deutscher Verband Tiernahrung e.V. (DVT), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/45468/6350022