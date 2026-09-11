Erste OGAW-Strategie für auf US-Dollar lautende, nordamerikanische Unternehmens-Hybridanleihen verfolgt Ertragschancen durch steigende EnergienachfragePrincipal Asset Management gibt heute die Auflegung des PGIF Spectrum North American Corporate Hybrid Income Fund (der Fonds) bekannt, einer auf Erträge ausgerichteten OGAW-Strategie, die in nordamerikanische Unternehmens-Hybridanleihen und Kapitalwertpapiere investiert, bei gleichzeitigem Schwerpunkt auf Kapitalerhalt. Der Fonds ist die erste OGAW-Strategie, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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