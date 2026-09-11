EQS-News: EAT THE TRUTH / Schlagwort(e): Produkteinführung/Expansion

EAT THE TRUTH beschleunigt den Erfolg in der Lebensmittelherstellung und in Profiküchen



11.09.2026 / 09:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



PARIS, 11. September 2026 /PRNewswire/ -- Das Sortiment an fermentierten kulinarischen Produkten von EAT THE TRUTH - das bereits von mehr als 300 Köchen in sieben europäischen Ländern verwendet wird - erweitert sein Portfolio, um auch Lebensmittelhersteller und die Gemeinschaftsverpflegung zu erreichen. Erstmals erhalten Lebensmittelhersteller Zugang zu komplexen, köstlichen Geschmacksprofilen mit einem absolut "Clean Label" - und das zu erschwinglichen Kosten. "EAT THE TRUTH" wurde von The Mediterranean Food Lab entwickelt und basiert auf einem einfachen Ziel: wir machen köstliche, äußerst komplexe "echte-Lebensmittel"-Aromen und kulinarische Zutaten für jedermann zugänglich - vom Spitzenkoch bis hin zu Großküchen. Möglich wird dies durch die von EAT THE TRUTH entwickelte "Solid-State-Fermentation"-Technologie (SSF). EAT THE TRUTH verwandelt Hülsenfrüchte, Samen und Getreide in äußerst schmackhafte kulinarische Zutaten, die sich durch eine hervorragende Geschmacksleistung auszeichnen: reichhaltige, komplexe, fleischähnliche Aromen sowie nachgewiesene funktionelle Vorteile wie Salzreduktion und die natürliche Überdeckung unerwünschter Geschmacksnoten - und das bei einem echten Clean-Label-Produkt. Von der Profiküche bis zur Lebensmittelproduktion EAT THE TRUTH wurde von Köchen gegründet und entstand in der Küche, wo Geschmack, Konsistenz und Zeitersparnis täglich unter realen Betriebsbedingungen getestet werden. Das Sortiment an kulinarischen Grundzutaten bildet die Fülle langsam gegarter, fleischbasierter Zubereitungen nach und liefert gleichzeitig konsistente Ergebnisse bei gleichzeitiger Reduzierung von Zubereitungszeit, Arbeitsaufwand und Kosten. Seit 2024 werden die kulinarischen Produkte von EAT THE TRUTH (vermarktet und verkauft unter der Marke SHO) auf mehreren europäischen Märkten von Restaurantketten, Hotels, Catering-Unternehmen und institutionellen Gastronomiebetrieben eingesetzt. Heute werden die Produkte von EAT THE TRUTH von über 300 Köchen in sieben europäischen Ländern eingesetzt, darunter einige der führenden Köche des Kontinents, die auf sie vertrauen, weil sie dem täglichen Service Tiefe und Beständigkeit verleihen. "SHO hat meine Art zu kochen buchstäblich verändert. Es verleiht meinen Gerichten jene vielschichtige kulinarische Tiefe, für die früher jahrelange Ausbildung und viele Stunden am Herd nötig waren. Echte, hausgemachte Komplexität - ohne den Zeitaufwand, das handwerkliche Können oder das Budget, das diese Art des Kochens normalerweise erfordert. SHO macht echten Geschmack für jede Profiküche zugänglich. Mit EAT THE TRUTH lässt sich dieser Ansatz nun noch viel weiter ausbauen und bietet Lebensmittelherstellern, die zuvor keinen solchen Zugang hatten, dieses Maß an kulinarischer Tiefe." Christophe Saintagne, Koch, Ducasse Baccarat Die aktuelle Expansion wird durch ein deutliches Produktionswachstum gestützt: Die Fermentationskapazität des Unternehmens hat sich auf Hunderte Tonnen pro Jahr ausgeweitet, während Verbesserungen im Fermentationsprozess die Effizienzum 40 % gesteigert haben. Diese neue Größenordnung ermöglicht es EAT THE TRUTH, größere Gastronomiebetriebe zu beliefern und erstmals auch für industrielle Lebensmittelhersteller verfügbar zu sein. Die Welt verändert sich, und Lebensmittelhersteller benötigen neue Lösungen, um Schritt zu halten. Verbraucher weltweit schauen sich die Zutatenlisten viel genauer an. Hochverarbeitete Lebensmittel stehen von Europa bis in die Vereinigten Staaten zunehmend unter Kritik, und Einzelhändler fordern einfachere Rezepturen. Für Lebensmittelhersteller bedeutet dies, Dinge zu vereinfachen und gleichzeitig den großartigen Geschmack zu bewahren. Weniger hochverarbeitete Zutaten. Weniger Salz und gesättigte Fettsäuren. Weniger stark verarbeitete Zutaten. Und das alles bei niedrigen Kosten und voller Transparenz. Anstatt den Geschmack durch immer komplexere, auf Einzelmolekülen basierende chemische Systeme zu erzeugen, nutzt EAT THE TRUTH die Fermentation, um aus echten Zutaten ein reichhaltiges, vielschichtiges Geschmackserlebnis zu schaffen. Das bedeutet, dass Hersteller endlich ihre Abhängigkeit von industriellen Aromasystemen, Zusatzstoffen und hochverarbeiteten Zutaten reduzieren können, während sie gleichzeitig die Tiefe und Zufriedenheit bewahren, die Verbraucher erwarten. "Wir haben als Köche mit einer einfachen Idee begonnen: Echter Geschmack sollte von echten Lebensmitteln stammen. SHO hat dies in Profiküchen in ganz Europa bewiesen. Mit EAT THE TRUTH führen wir diesen Ansatz weiter und nutzen die Fermentation, um Lebensmittelherstellern und Gastronomen dabei zu helfen, in großem Maßstab bessere Lebensmittel zu produzieren - mit echten Zutaten, klareren Zutatenlisten und ohne Kompromisse beim Geschmack. Für uns ist die Herausforderung einfach: Dinge weglassen, ohne den Geschmack zu beeinträchtigen." Yair Yosefi, Mitbegründer und Geschäftsführer von EAT THE TRUTH Informationen zu EAT THE TRUTH Das von Köchen gegründete Unternehmen Eat the Truth (ehemals Mediterranean Food Lab) ist ein Lebensmitteltechnologieunternehmen, das innovative Fermentationsverfahren für pflanzliche Zutaten nutzt. An der Schnittstelle zwischen Gastronomie und wissenschaftlicher Forschung hat MFL eine firmeneigene Fermentationsplattform entwickelt, die auf natürliche Weise komplexe Geschmacksprofile sowohl für die Gastronomie als auch für Lebensmittelhersteller erzeugt. Die Technologie liefert hochwertige, vollständig "Clean-Label"-konforme (ausschließlich aus Lebensmitteln hergestellt, ohne Zusatzstoffe) Geschmackslösungen in großem Maßstab. Dabei nutzt sie künstliche Intelligenz, um Konsistenz, Leistung und Reproduzierbarkeit zu optimieren, ohne dabei Abstriche beim Geschmack, der natürlichen Qualität oder dem kulinarischen Erlebnis zu machen. View original content to download multimedia: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/eat-the-truth-beschleunigt-den-erfolg-in-der-lebensmittelherstellung-und-in-profikuchen-302876222.html



11.09.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News