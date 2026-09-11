Bad Honnef (ots) -Der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) veröffentlicht im September 2026 den neuen GaLaBau-Branchenreport. Die jährlich erscheinende Publikation bündelt aktuelle Kennzahlen, Entwicklungen und wirtschaftliche Zusammenhänge des Garten- und Landschaftsbaus in Deutschland. Als umfassende Gesamtschau des GaLaBau-Marktes bietet sie Betrieben, Verbänden, Politik, Wissenschaft und Medien eine zentrale Faktenbasis für die Einordnung einer Branche, für die es in dieser Breite keine vergleichbare Datensammlung gibt.Mehr als eine MomentaufnahmeWie entwickelt sich der Gesamtmarkt? Welche Auftraggeberinnen und Auftraggeber gewinnen oder verlieren an Bedeutung? Wie verändern sich Beschäftigung, Kosten und Produktivität - und welche Faktoren bestimmen die weitere Entwicklung? Der Branchenreport führt aktuelle Daten mit längerfristigen Auswertungen zusammen und macht so sichtbar, was hinter einzelnen Jahreszahlen steckt. Grundlage dafür sind unter anderem die umfangreichen Wirtschaftsdaten des BGL: Seine Mitgliedsbetriebe stehen heute für rund 63 Prozent des gesamten Branchenumsatzes. Allein 2025 erwirtschaftete der deutsche GaLaBau 11,11 Milliarden Euro; 131.746 Menschen waren in den Betrieben beschäftigt.Wer die wirtschaftliche Lage und die Zukunft des Garten- und Landschaftsbaus fundiert beurteilen will, braucht mehr als einzelne Kennzahlen. Der Branchenreport ordnet die wichtigsten Daten ein, zeigt Entwicklungen über längere Zeiträume und schafft damit eine belastbare Referenz für Branche, Politik, Medien und Marktpartner. Der GaLaBau-Branchenreport 2026 ist ab sofort kostenfrei digital unter www.galabau.de/branchenreport abrufbar.Pressekontakt:Katrin Block (Pressesprecherin)Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 53604 Bad HonnefTel: 02224 7707-17, E-Mail: k.block@galabau.deOriginal-Content von: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / Grün in die Stadt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117960/6350037