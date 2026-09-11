München (ots) -Anlässlich des Tags des offenen Denkmals am kommenden Sonntag, 13. September 2026, betont Dr. Carolin Kerschbaumer, die Vorsitzende der GlücksSpirale und Präsidentin der Staatlichen Lotterie- und Spielbankverwaltung in Bayern, die enge Verbindung der Lotterie GlücksSpirale und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz."Es ist eine große Freude, an diesem besonderen Tag die Bedeutung des Denkmals gemeinsam mit der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zu feiern. Der Tag des offenen Denkmals erinnert uns jedes Jahr daran, welch große Anziehungskraft historische Bauwerke auf viele Generationen ausüben. Denkmale sind faszinierende Zeitzeugen zum Anfassen, die kommende Generationen mit unserem kulturellen Erbe verbinden. Mit rund 617 Millionen Euro hat die GlücksSpirale über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz seit 1991 zum Erhalt von zahlreichen Denkmalen in Deutschland beigetragen. Spielteilnehmerinnen und Spielteilnehmer sichern auch in Zukunft mit jedem Wochenlos und Jahreslos der GlücksSpirale den Glanz unersetzlicher Kulturschätze in Deutschland."Mit über 6.500 Denkmalen in über 2.000 Städten und Gemeinden in ganz Deutschland bietet der Tag des offenen Denkmals jedes Jahr allen Kultur- und Geschichtsinteressierten die Möglichkeit, hinter ansonsten verschlossenen Türen auf Entdeckungsreise zu gehen. Er steht dieses Mal unter dem Motto "NetzWERKE: Denkmale & Infrastruktur". Denkmale verbinden uns! Das diesjährige Motto stellt die Bewegung und den Austausch in den Mittelpunkt, der durch unser kulturelles Erbe entsteht. Denkmäler wirken wie soziale Netzwerke, die Menschen zusammenbringen und Gesellschaft ermöglichen. Besonders die historische Infrastruktur spielt dabei eine Schlüsselrolle: Sie ist weit mehr als nur Architektur - sie ist ein Ort der Begegnung, der Identität schenkt, ästhetisch begeistert und durch ihren praktischen Wert auch heute noch von großer Bedeutung ist.Die Eröffnungsfeier findet am 13. September 2026 auf dem Maximiliansplatz in Bamberg statt. Mehr Informationen, das Programm und die geöffneten Denkmale sind unter www.tag-des-offenen-denkmals.de/ zu finden.Das Foto ist mit Quellverweis "Bayerische Schlösserverwaltung" honorarfrei verwendbar. Es zeigt den der Kaisersaal der Neuen Residenz, Bamberg. In Bamberg findet die bundesweite Auftaktveranstaltung statt.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/6350035