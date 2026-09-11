DAX mit moderatem Plus - Fokus auf EZB-Leitzins

Der DAX zeigt sich zum Handelsstart leicht im Plus. Der Euro Stoxx 50 legt ebenfalls zu. Die US Indizes tendieren vorbörslich freundlich. In Asien schloss der Nikkei 225 mit deutlichen Gewinnen.
Makroökonomischer Überblick
Im Mittelpunkt steht die erwartete Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank um 25 Basispunkte. Entscheidend bleibt jedoch die Kommunikation zum weiteren geldpolitischen Pfad, da eine zusätzliche Straffung im Jahresverlauf weitgehend eingepreist ist. Parallel belastet die Eskalation zwischen den USA und dem Iran das Sentiment, da erneute militärische Spannungen kurzfristig die Risikoprämien an den Märkten erhöhen.
Meistgehandelte Aktien im Überblick
SAP zeigt sich vorbörslich schwächer und rücken damit in den Fokus. Auslöser ist der deutliche Kursrückgang des US Konkurrenten Oracle, der trotz kräftigen Wachstums im Cloudgeschäft mit steigenden Investitionskosten und verlangsamtem Softwarewachstum enttäuschte. Die Entwicklung strahlt auf den gesamten Sektor aus und setzt europäische Softwarewerte unter Druck.
Hugo Boss verzeichnet eine kräftige positive Bewegung bei hohem Handelsvolumen. Hintergrund ist das angekündigte Übernahmeangebot des Großaktionärs Frasers Group, das einen deutlichen Aufschlag auf den zuletzt gehandelten Kurs impliziert und entsprechende Fantasie bei Investoren entfacht.
Kontron gehört ebenfalls zu den auffälligsten Werten mit spürbaren Aufschlägen. Nach Überschreiten der 30 Prozent Schwelle durch den Großaktionär Ennoconn steht ein Pflichtangebot im Raum, das den Kurs nahe an den gebotenen Preis heranführt und die Aktie entsprechend stabilisiert.
Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange (EUWAX). Die EUWAX ist ein Handelsplatz, an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivative Finanzprodukte gehandelt werden. Im Folgenden sehen Sie die beliebtesten Titel, gemessen am gehandelten Volumen.
Die beliebtesten Titel
Turbos Open End
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Knock-Out Barriere
|Hebel
|Laufzeit
|X-DAX
|Bull
|UN9E6E
|5,2
|23726,476534 Punkte
|47,12
|Open End
|DAX
|Bull
|UN8L75
|4,69
|23794,817351 Punkte
|50,65
|Open End
|adidas AG
|Bull
|UN5S3G
|6,57
|107,722522 EUR
|2,61
|Open End
|DAX
|Bull
|UN8DRT
|3,95
|23864,732127 Punkte
|65,58
|Open End
|DAX
|Bull
|UN806F
|14,10
|22806,601422 Punkte
|16,68
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2026; 11:00 Uhr;
Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Omega
|Letzter Bewertungstag
|Bank of America Corp.
|Call
|UN06AU
|0,13
|60,00 USD
|11,28
|16.09.2026
|Oracle Corp.
|Call
|UG1XWC
|3,21
|180,00 USD
|3,97
|16.12.2026
|Johnson & Johnson
|Call
|UN265E
|0,48
|260,00 USD
|12,86
|16.09.2026
|Texas Instruments Inc.
|Call
|UG2E7N
|2,98
|320,00 USD
|3,93
|16.12.2026
|DAX
|Put
|UN7QVF
|2,64
|23900,00 Punkte
|33,79
|26.06.2026
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 11.06.2026; 11:00 Uhr;
Faktor-Optionsscheine
|Basiswert Name
|Typ
|WKN
|Briefkurs in EUR
|Basispreis (Strike)
|Faktor
|Laufzeit
|Siemens Energy AG
|Long
|UN4L2T
|2,16
|110,965225 EUR
|5
|Open End
|Nasdaq-100
|Short
|UN7CL9
|5,29
|33259,942399 Punkte
|6
|Open End
|DAX
|Long
|UN7CLR
|1,83
|23230,748177 Punkte
|25
|Open End
|DAX
|Long
|UN8ULC
|2,20
|23392,059007 Punkte
|30
|Open End
|Tesla, Inc.
|Long
|UN5ZUF
|1,69
|343,506973 USD
|10
|Open End
Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.06.2026; 11:00 Uhr;
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