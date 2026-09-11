München (ots) -Die allerletzte Nacht. Der allerletzte Tanz. Nach fünf Staffeln, 48 Episoden und 532 Drehtagen endet eines der außergewöhnlichsten Serienprojekte der deutschen Fernsehgeschichte. Unter dem Motto "A tribute to Babylon Berlin" fand im Berliner Zoo Palast am Abend die Weltpremiere der finalen Staffel "Babylon Berlin" statt.ARD und ARD Degeto feierten gemeinsam mit dem Cast, zahlreichen Beteiligten aus fünf Staffeln und den Regisseuren und Autoren Achim von Borries, Henk Handloegten und Tom Tykwer nach zehn Jahren den Abschluss der international erfolgreichen Serie.Musikgewaltig - wie die Serie selbst, begann auch der Abend: Max Raabe und Band eröffneten die Premierenvorführung mit dem ikonischen Lied "Ein Tag wie Gold". Für den krönenden Abschluss mit Standing Ovation sorgte Christian Friedel. Mit seiner besonderen Handschrift führte er als Moderator durch den Abend und performte mit seiner Band "Woods of Birnam" ein Medley aus "Du bist alles" und "Zu Asche, zu Staub". Zu den rund 700 Gästen gehörten u. a. Liv Lisa Fries, Volker Bruch, Hannah Herzsprung, Benno Fürmann, Fritzi Haberlandt, Trystan Pütter, Clemens Schick, Udo Samel, Peter Kurth, Leonie Benesch, Saskia Rosendahl, Anna Fischer, Jonathan Berlin, Susanne Bormann, Jasmin Tabatabai, Johann von Bülow, Andreas Pietschmann, Sunnyi Melles, Ilyes Raoul u. v. m.Mit der fünften Staffel erreicht die Serie ihren Höhepunkt. Februar 1933 ist der letzte Akt: Während eine Stadt zwischen Rausch und Untergang taumelt, stehen Gereon Rath und Charlotte Ritter in den Wochen zwischen der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler und dem Reichstagsbrand vor Entscheidungen, die ihr Leben und das Schicksal der Stadt, das Schicksal Deutschlands für immer verändern."Babylon Berlin" - seit 10. September 2026 sind alle acht Folgen der finalen Staffel in der ARD Mediathek abrufbar (https://www.ardmediathek.de/serie/babylon-berlin/staffel-5/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2JhYnlsb24tYmVybGlu/5). Das Erste zeigt das große Serienfinale am 19. September 2026 mit 4 Folgen ab 20:15 Uhr und 25. September 2026 mit 4 Folgen ab 22:20 Uhr. Die Staffeln eins bis vier sind ebenfalls in der ARD Mediathek abrufbar. (https://www.ardmediathek.de/serie/babylon-berlin/staffel-1/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL2JhYnlsb24tYmVybGlu/1)"Babylon Berlin" zählt zu den aufwendigsten Serienproduktionen der deutschen Fernsehgeschichte. Mit mehr als 100 Millionen Abrufen in der ARD Mediathek und Verkäufen in über 140 Länder hat die Serie eine große Reichweite erzielt und zugleich wichtige Impulse für die deutsche Fiktion gesetzt. Mit der finalen Staffel endet nun ein zehnjähriges Kapitel deutscher Fernsehgeschichte - und eine Serie, die das deutsche Fernsehen weit über ihre Laufzeit hinaus geprägt hat."Babylon Berlin" ist eine Produktion von X Filme Creative Pool in Koproduktion mit ARD Degeto, WDR, SWR, HR, Radio Bremen und Beta Film in Zusammenarbeit mit dem RBB. Verantwortliche Redakteure von "Babylon Berlin" sind Christoph Pellander und Carolin Haasis (ARD Degeto Film), Alexander Bickel und Caren Toennissen-Brand (WDR), Manfred Hattendorf und Monika Denisch (SWR) sowie Jörg Himstedt (HR). Produzenten für X Filme sind Uwe Schott, Tom Tykwer, Stefan Arndt und Michael Polle, Koproduzenten für Beta Film sind Jan Mojto, Dirk Schürhoff und Moritz Herzogenberg.Die fünfte Staffel von "Babylon Berlin" wird gefördert vom Medienboard Berlin-Brandenburg, der Film- und Medienstiftung NRW sowie dem German Motion Picture Fund.Ein ausführliches Pressedossier steht im Presseservice unter https://pressekits.ard.de/babylon-berlin zur Verfügung.Fotos unter www.ard-foto.dePressekontakt:Just Publicity GmbHRegine Baschny & Jana WegscheiderTel.: 089/202082-60, E-Mail: info@just-publicity.comCarina HoffmeisterARD Degeto Film Kommunikation und PresseTel.: 069/1509-331, E-Mail: Carina.Hoffmeister@degeto.deDr. Lars JacobARD-Programmdirektion, Kommunikation | PRTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6350042