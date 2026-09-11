Der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award zieht weiterhin das starke Interesse von Innovatoren, Forschern und Institutionen rund um den Globus an, da er in die letzte Phase seines fünften Zyklus eintritt. Unter der Aufsicht der UAE Water Aid Foundation (Suqia UAE) unter dem Dach der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Initiatives (MBRGI) und mit einem Gesamtpreiswert von 1 Million US-Dollar fördert der Award die Entwicklung nachhaltiger Lösungen, die dazu beitragen, die Wasserknappheit zu bekämpfen und den Zugang zu sauberem Trinkwasser zu verbessern, insbesondere in den von Wassermangel am stärksten betroffenen Gemeinschaften.

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HE Saeed Mohammed Al Tayer, Chairman of the Board of Trustees of Suqia UAE (Photo: AETOSWire)

Die Bewerber werden ermutigt, umfassende Informationen zu ihren Einreichungen bereitzustellen, wodurch die Jury bei der Beurteilung der verschiedenen Phasen und Mechanismen des Innovationsprozesses unterstützt wird, einschließlich Wassergewinnung, -aufbereitung, -speicherung, -verteilung und Qualitätsüberwachung. Darüber hinaus können die Anträge durch Nachweise unterstützt werden, die die Auswirkungen und Effektivität der Innovation belegen, wie beispielsweise Einsatzfotos, Prototypen-Ergebnisse, Fallstudien, Videos und Leistungsdaten.

"Gemäß den weisen Vorgaben von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, stärken wir weiterhin die entscheidende Rolle der VAE bei der Bewältigung der globalen Wasserkrise. Dies wird erreicht, indem Investitionen in Innovationen und fortschrittliche Technologien gefördert werden, um einen konkreten, positiven Beitrag für unterprivilegierte Gemeinschaften zu leisten. Der Mohammed bin Rashid Al Maktoum Global Water Award bietet eine globale Plattform für Innovationskräfte, um ihre Innovationen und Projekte zu lancieren, sie zu entwickeln und zu skalieren und gleichzeitig innovative Lösungen zu fördern, die dazu beitragen, die Wasserknappheit zu bekämpfen", so Seine Exzellenz Saeed Mohammed Al Tayer, Vorsitzender des Kuratoriums der UAE Water Aid Foundation (Suqia UAE).

Der Award umfasst vier Hauptkategorien: Innovative Projects Award, der auch den Large Projects Award und den Small Projects Award umfasst; Innovative Research and Development Award, der auch den National Institutions Award und den International Institutions Award umfasst; Innovative Individual Award, der auch den Distinguished Researcher Award und den Youth Award umfasst; und Innovative Crisis Solutions Award.

Bewerbungen können bis zum 30. September 2026 unter https://www.mbrwateraward.ae/en/awards eingereicht werden. Anfragen senden Sie bitte an award@suqia.ae.

*Quelle: AETOSWire

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